ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد با انتقاد از عملکرد احمد میدری در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه شستا، تغییر مصطفی سالاری و وضعیت انتصابات در این مجموعه‌ها را از جمله محور‌های انتقاد به وزیر کار دانست و گفت: به باور من، شستا، سیاست‌زده شده است.

به گزارش تابناک، استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در هفته‌های اخیر بار دیگر به یکی از موضوعات مورد توجه مجلس تبدیل شده است؛ استیضاحی که اگرچه نخستین درخواست‌ها برای آن به دی‌ماه سال گذشته بازمی‌گردد، اما در ماه‌های گذشته تحت تأثیر شرایط کشور و رایزنی‌های میان دولت و مجلس در وضعیت بلاتکلیف قرار داشت.

در شهریورماه امسال، درخواست استیضاح میدری به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد و سرانجام در اول مهر، جلسه بررسی آن با حضور وزیر و نمایندگان استیضاح‌کننده برگزار شد. در این جلسه، موضوعاتی از جمله انتصابات مدیریتی، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وضعیت حقوق بازنشستگان، کالابرگ، دهک‌بندی‌ها، تعاونی‌ها و عملکرد برخی شرکت‌ها مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفت.

پس از جلسه کمیسیون اجتماعی، اعلام شد که استیضاح برای ادامه روند به هیأت‌رئیسه مجلس ارجاع شده است. احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی، نیز دهم مهر اعلام کرد که استیضاح پس از بررسی در کمیسیون برای طرح در صحن علنی آماده شده و طبق آیین‌نامه، پس از اعلام وصول، وزیر ۱۰ روز فرصت خواهد داشت در صحن مجلس از عملکرد خود دفاع کند.

با این حال، در روز‌های اخیر وضعیت استیضاح بار دیگر وارد مرحله‌ای مبهم شده است. میثم ظهوریان، نماینده مجلس، ۱۴ مهر در تذکری اعلام کرد که استیضاح میدری بدون استمزاج نمایندگان وارد دستور کار شده و سپس بدون توضیح از دستور خارج شده است. او از هیأت‌رئیسه خواست درباره سازوکار ورود و خروج این استیضاح توضیح دهد.

در همین شرایط، بحث درباره عملکرد میدری همچنان در میان نمایندگان منتقد ادامه دارد. برخی نمایندگان معتقدند مسئله تنها به یک تصمیم مدیریتی محدود نیست و مجموعه‌ای از انتقاد‌ها نسبت به نحوه اداره زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی و شستا، در شکل‌گیری این استیضاح نقش داشته است.

یکی از این نمایندگان ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد، است که در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ از عملکرد وزیر کار در حوزه مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن انتقاد کرده است.

چرا سالاری را یک‌شبه تغییر دادند؟

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد به رویداد۲۴ گفت: یکی از گلایه‌های ما به عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که چرا در شرایطی که رئیس سازمان تأمین اجتماعی داشت کارش را به‌طور حرفه‌ای و مبتنی بر سامانه و الکترونیک انجام می‌داد و حقیقتاً هم کارنامه موفقی داشت، تغییر داد؟

وی افزود: واقعاً دلیل تغییر یک‌شبه آقای سالاری از سازمان تأمین اجتماعی و قرار دادن یک سرپرست در این مجموعه برای ما سؤال است. آقای سالاری نه‌تنها عملکرد خوبی از خود نشان داد که حتی سابقه قبلی هم داشت و موضوع مهم‌تر برای من این بود که او سازمان تأمین اجتماعی را به سمت هوشمندسازی برد و این کار نه در حرف، بلکه در عمل در حال رخ دادن بود.

نماینده نجف‌آباد تصریح کرد: با سامانه‌ای کردن تأمین اجتماعی که حدود ۷۰ میلیون مراجعه‌کننده دارد، کلی کاهش هزینه‌ها را شاهد بودیم. از جایی که آقای سالاری هوشمندسازی را شروع کرده بود، نیروهایش کم شده بود و ساختمان‌ها را تجمیع می‌کرد و ساختمان‌های مازاد در این رویکرد در راستای موضوع مولدسازی قرار گرفت و از محل درآمد آن، حقوق بازنشستگان پرداخت شد.

انتقاد از شستا و مدیران زیرمجموعه وزارت کار

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس اظهار داشت: انتقاد ما به آقای میدری تنها معطوف به تغییر رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیست. در خیلی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا، بحران‌های زیادی را می‌بینیم. ما روی خیلی از مدیران آن مجموعه‌ها که این‌کاره نیستند و تخصص لازم را ندارند، حرف داریم. به باور من، شستا، سیاست‌زده شده است.

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ابوترابی گفت: زمانی آقای میدری یک سامانه را معرفی کردند و گفتند براساس شایسته‌سالاری کار را جلو خواهم برد، اما امروز در بعضی مدیریت‌های بیمارستان‌های اصفهان که به تأمین اجتماعی مربوط می‌شود، شاهد این شایسته‌سالاری نبودیم. یعنی آن سامانه‌ای که آقای میدری از آن برای اعمال شایسته‌سالاری یاد کرد، خروجی را پیش چشم ما نگذاشت.

استیضاح میدری؛ از اختلاف بر سر عملکرد تا اختلاف در مجلس

در شرایطی که انتقاد‌های نمایندگان از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه دارد، سرنوشت استیضاح میدری نیز هنوز قطعی نشده است. از یک سو، گزارش بررسی استیضاح در کمیسیون اجتماعی به هیأت‌رئیسه رسیده و شماری از نمایندگان بر ضرورت ادامه این روند تأکید دارند؛ از سوی دیگر، نحوه قرار گرفتن استیضاح در دستور و سپس خروج آن از دستور کار مجلس با انتقاد برخی نمایندگان مواجه شده است.

در این میان، دولت نیز نشانه‌ای از تصمیم برای کنار گذاشتن میدری نشان نداده است. مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان و یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح، گفت: مسعود پزشکیان در دیدار با نمایندگان استیضاح‌کننده همچنان بر ادامه مسیر فعلی تأکید کرده و اعتقادی به ترمیم کابینه در شرایط کنونی ندارد. او در عین حال گفت مجلس همچنان بر ضرورت اصلاح عملکرد دولت و پیگیری استیضاح تأکید دارد.

به این ترتیب، استیضاح میدری اکنون تنها یک اختلاف میان وزیر و شماری از نمایندگان بر سر عملکرد وزارتخانه نیست؛ بلکه به آزمونی برای نحوه مواجهه دولت و مجلس با اختلافات مدیریتی نیز تبدیل شده است. از یک سو نمایندگان منتقد می‌گویند درباره عملکرد برخی زیرمجموعه‌های وزارت کار و تصمیم‌های مدیریتی وزیر سؤال و ابهام دارند و از سوی دیگر، دولت بر ادامه مسیر فعلی اصرار دارد.

در چنین شرایطی، تعیین تکلیف استیضاح بیش از هر چیز به تصمیم هیأت‌رئیسه مجلس و میزان اصرار نمایندگان برای ادامه این مسیر بستگی دارد. اگر استیضاح به صحن برسد، میدری باید درباره عملکرد وزارتخانه در برابر نمایندگان پاسخ دهد؛ اگر هم از دستور کار کنار گذاشته شود، پرسش اصلی این خواهد بود که آیا اختلافات موجود میان مجلس و وزارت کار با این تصمیم پایان می‌یابد یا موضوعات مطرح‌شده در قالب ابزار‌های نظارتی دیگری پیگیری خواهد شد.

منبع: رویداد ۲۴