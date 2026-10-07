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ماجرای وقوع انفجار در بانه

فرماندار بانه گفت: صدای انفجار شنیده‌شده در این شهرستان مربوط به عملیات کنترل‌شده امحای مهمات عمل‌نکرده به‌جامانده از دوران جنگ رمضان بوده و این عملیات خسارت جانی و مالی به دنبال نداشت.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۶۹
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انفجار

به گزارش تابناک، احمد محمدرضایی  اظهار کرد: صدای انفجاری که امروز در بخش‌هایی از شهر بانه شنیده شد، ناشی از عملیات امحای مهمات عمل‌نکرده‌ای بود که از دوران جنگ رمضان در منطقه باقی مانده است.

وی افزود: این اقدام توسط نیروهای ارتش و با رعایت الزامات و ملاحظات ایمنی انجام شده و موضوع در چارچوب یک عملیات کنترل‌شده صورت گرفته است.

فرماندار بانه با تأکید بر اینکه این حادثه تهدیدی برای شهروندان ایجاد نکرده است، بیان کرد: در جریان این عملیات هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی گزارش نشده و شهروندان از این بابت نگرانی نداشته باشند.

محمدرضایی درباره علت نگرانی ایجادشده پس از شنیده شدن صدای انفجار نیز گفت: پیش از اجرای عملیات، هماهنگی و اطلاع‌رسانی لازم با فرمانداری انجام نشده بود و همین مسئله موجب شد صدای انفجار برای مردم غیرمنتظره باشد.

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کردستان بانه انفجار انفجار کنترل شده
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