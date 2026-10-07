ارتش یمن انتقام اسرا را گرفت

به گزارش تابناک،‌ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: نیروهای مسلح یمن با ۱۱ موشک بالستیک، ۱۱ تجمع مزدوران سعودی در مناطق جنوبی باب‌المندب، السقیا، رأس العاره و المضاربه را هدف قرار دادند که منجر به هلاکت ده‌ها تن از جمله تعدادی از فرماندهان و انهدام گسترده تجهیزات نظامی دشمن شد.

وی افزود: در عملیاتی تلافی‌جویانه و دقیق، واحدی از تیپ سیزدهم نیروهای مزدور عمالقه که پیش‌تر اقدام به زیر گرفتن اسرای یمنی کرده بود، شناسایی و با یک موشک بالستیک هدف قرار گرفت که بیش از 30 کشته و زخمی بر جای گذاشت.

منبع: تسنیم