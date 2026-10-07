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ارتش یمن انتقام اسرا را گرفت

نیروهای مسلح یمن با ضربه مرگبار به تجمع مزدوران سعودی، انتقام اسرای شهید خود را گرفتند.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۶۷
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یحیی سریع ارتش یمن

به گزارش تابناک،‌ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت:  نیروهای مسلح یمن با ۱۱ موشک بالستیک، ۱۱ تجمع مزدوران سعودی در مناطق جنوبی باب‌المندب، السقیا، رأس العاره و المضاربه را هدف قرار دادند که منجر به هلاکت ده‌ها تن از جمله تعدادی از فرماندهان و انهدام گسترده تجهیزات نظامی دشمن شد.

وی افزود: در عملیاتی تلافی‌جویانه و دقیق، واحدی از تیپ سیزدهم نیروهای مزدور عمالقه که پیش‌تر اقدام به زیر گرفتن اسرای یمنی کرده بود، شناسایی و با یک موشک بالستیک هدف قرار گرفت که بیش از 30 کشته و زخمی بر جای گذاشت.

منبع: تسنیم

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یمن یحیی سریع ارتش یمن مزدوران سعودی عربستان اسرای یمنی
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