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ام باپه، رئیس باشگاهش را تهدید کرد!

ستاره فرانسوی رئال مادرید به رئیس این باشگاه هشدار داده است که در صورت عدم تغییرات اساسی این تیم را ترک خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۶۵
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به گزارش تابناک، کیلیان ام باپه، ستاره رئال مادرید، فلورنتینو پرس رئیس باشگاه را با هشدار جدایی در صورت انجام نشدن «تغییرات جدی» شوکه کرده است.

ام باپه در آستانه مراسم اهدای جایزه توپ طلا که هفته آینده در لندن برگزار می‌شود، فعالیت رسانه‌ای گسترده‌ای را دنبال می‌کند. این مهاجم فرانسوی معتقد است شایسته کسب توپ طلاست اما با وجود گذشت دو سال از پیوستنش به رئال مادرید، هنوز موفق به کسب یک جام بزرگ با این تیم نشده است.

گزارش‌هایی که روز گذشته منتشر شد، از احتمال جدایی این ستاره فرانسوی از رئال مادرید حکایت داشت و به نظر می‌رسد لیگ برتر انگلیس می‌تواند مقصد بعدی این مهاجم فرانسوی باشد.

با توجه به مشکلات تاکتیکی رئال مادرید و مذاکرات قبلی ام باپه با لیورپول برای انتقال به لیگ برتر این باشگاه انگلیسی بار دیگر به‌عنوان یکی از مقصدهای احتمالی ستاره فرانسوی مطرح شده است.

تهدید ام باپه به جدایی

آخرین قهرمانی رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا در سال ۲۰۲۴ و با هدایت کارلو آنچلوتی رقم خورد. در آن تیم، وینیسیوس جونیور و رودریگو در خط حمله بازی می‌کردند و جود بلینگام نیز در نقش شماره ۱۰ پشت سر آنها قرار داشت. اما ورود ام باپه تأثیر منفی بر عملکرد این سه بازیکن و در مجموع بر ساختار تیم گذاشته است.

وینیسیوس در کنار مهاجم فرانسوی فاصله زیادی با بهترین فرم خود داشته، بلینگام مجبور شده نقش عقب‌تری در زمین ایفا کند و رودریگو نیز به دلیل مصدومیت‌های متعدد و افت عملکرد، از ترکیب اصلی فاصله گرفته است. همین مسئله باعث شد رئال مادرید در تابستان یک وینگر چپ دیگر یعنی یان دیومانده، را به خدمت بگیرد.

«خوان خسوس»، خبرنگار و تحلیلگر اسپانیایی، فاش کرده است که امباپه فعلا تمایلی به تمدید قراردادش با رئال مادرید ندارد و دلیل اصلی آن نیز شرایط حاکم بر تیم است.

او گفت: اطرافیان ام باپه موضوع تمدید قرارداد را به تعویق انداخته‌اند و دلیل آن روشن است؛ این بازیکن فرانسوی احساس می‌کند پروژه رئال مادرید به سمت بن‌بست یا حتی فروپاشی اجتناب‌ناپذیر پیش می‌رود.

ام افزود: وقتی ام باپه  رئال مادرید قرارداد امضا کرد، تصور می‌کرد به سخت‌گیرترین باشگاه تاریخ فوتبال می‌پیوندد، اما با یک شوک بزرگ مواجه شد؛ زیرا اکنون شاهد سطحی از بی‌انضباطی و نبود جدیت است که حتی در پاری‌سن‌ژرمن نیز تجربه نکرده بود.

این‌ستاره سرشناس از رفتار برخی هم‌تیمی‌هایش به‌شدت ناراضی است؛ چه به دلیل ضعف آمادگی جسمانی و چه به دلیل بی‌تفاوتی برخی بازیکنان پس از شکست‌ها.

به همین دلیل، او از فلورنتینو پرس خواسته است تغییرات اساسی در تیم ایجاد کرده و قوانین و نظم سخت‌گیرانه‌تری را اعمال کند.

این خبرنگار در پایان تأکید کرد: اگر یک چارچوب کاری سخت‌گیرانه و منظم ایجاد نشود، ام باپه حاضر نخواهد بود قرارداد بلندمدتی با رئال مادرید امضا کند.

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برچسب ها
فوتبال اروپا کیلیان امباپه رئال مادرید توپ طلا
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