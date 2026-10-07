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واکنش ترامپ نسبت به شیوع طاعون در روسیه / تکرار ادعا علیه

رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد: مسکو می‌گوید که طاعون در روسیه کاملا تحت کنترل است. ترامپ همچنین بدون توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران، ادعا کرد: ایران نمی تواند سلاح هسته ای داشته باشد!
کد خبر: ۱۳۹۷۷۶۴
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ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در سخنانی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه «آیا طاعون در روسیه یک سلاح بیولوژیک است؟»، اعلام کرد: ما اینگونه فکر نمی‌ کنیم. به‌ زودی متوجه خواهیم شد، اما فکر نمی‌ کنیم این‌ طور باشد. روس‌ ها می‌ گویند که اوضاع کاملاً تحت کنترل است.

رئیس‌ جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی مبنی بر مقایسه میان «آغاز همه‌گیری کووید از چین» و موضوع اخیر در روسیه، گفت: چین چیز زیادی نمی گوید و روسیه هم چیز زیادی نمی گوید؛ اما آن‌ ها می‌ گویند که اوضاع را کاملاً تحت کنترل دارند.

دونالد ترامپ با ادامه خودستایی خود به سوالی در خصوص امکان وقوع رویدادهای فرانسه در آمریکا، مدعی شد: ما جلوی آن را گرفتیم! من به ۸ جنگ پایان دادم. توقف جنگ دیگری در راه است! شاید جلوی نابودی کامل جهان را گرفتم.

وی که در آتش حسرت دریافت جایزه نوبل صلح می سوزد، ادعا کرد: ماریا کورینا ماچادو به من گفت که احدی در تاریخ جایزه نوبل صلح، بیش از من شایستگی دریافت آن را ندارد!

ترامپ بی توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران، ادعا کرد: ایران نمی تواند سلاح هسته ای داشته باشد!

خبرنگاری از ترامپ پرسید، می‌گویید دموکرات‌ها شما را استیضاح می‌کنند. به چه دلیل؟؛ وی ادعا کرد: خودشان هم نمی‌دانند. می‌توانستم اقدامات بسیار بدی علیه هیلاری کلینتون بکنم. می‌توانستم اقدامات بسیار بسیار بدی علیه جو بایدن انجام دهم. می‌توانستم اقدامات بسیار بدی علیه باراک اوباما بکنم.به نظرم انجام چنین کاری نامناسب بود، چرا که باید با مقام ریاست‌جمهوری با احترام رفتار کرد!

رئیس‌ جمهور آمریکا در جواب سوال خبرنگاری پیرامون رایزنی با رئیس جمهور روسی، گفت: امروز (تا ساعاتی دیگر) یک تماس تلفنی برنامه‌ ریزی کرده‌ام. روز تولد پوتین است. مطمئنم که شما هم آن را جشن خواهید گرفت.

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آمریکا ترامپ روسیه مسکو طاعون شیوع بیماری
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