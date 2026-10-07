ماجرای دریاچه گازوئیل در جاده آبادان - اهواز

انتشار تصاویری از تجمع گازوئیل و ترافیک در جاده آبادان - اهواز در فضای مجازی، نگرانی‌هایی ایجاد کرد که مسئولان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان جزئیات مهار این حادثه را تشریح کردند.

به گزارش تابناک، طی روزهای گذشته انتشار فیلم‌هایی در فضای مجازی از یک ترافیک عجیب و جمع شدن حجم زیادی از سوخت در جاده آبادان - اهواز، توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرد.

یکی از شهروندان با ارسال این تصاویر روایت کرده بود که حوالی ساعت ۱۱:۳۰ در مسیر بازگشت از آبادان به سمت اهواز با ترافیک عجیبی روبه‌رو شده و مشخص شده است که سوراخ شدن یک خط لوله، باعث جمع شدن حجم انبوهی از گازوئیل شبیه به یک دریاچه در مسافتی یک تا دو کیلومتری و تجمع مردم شده است.

ماجرا چه بود؟

در همین رابطه، مهرداد حقیقیان، مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان، از شناسایی و مهار نشت محدود نفت‌گاز در خط لوله ۱۲ اینچ آبادان-اهواز خبر داد.

وی اعلام کرد که این حادثه شامگاه سه‌شنبه ۱۴ مهر به دلیل ایجاد انشعاب غیرمجاز توسط سارقان مواد نفتی رخ داده است. با هوشیاری سامانه‌های پایش فشار و جریان، این نشت به سرعت شناسایی شد، عملیات انتقال متوقف گشت و تیم‌های عملیاتی و حراستی فوراً به محل اعزام شدند.

حقیقیان تأکید کرد که با تلاش به‌موقع کارکنان، عملیات ایمن‌سازی، مهار نشت، ترمیم خط و پاکسازی کامل محل در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گرفت و در حال حاضر این خط لوله در مدار بهره‌برداری قرار دارد. همچنین اقدامات حفاظتی ویژه‌ای با همکاری مراجع قضایی و انتظامی برای پیشگیری از تکرار چنین سرقت‌هایی در دست اقدام است.

منبع: فارس