En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ماجرای دریاچه گازوئیل در جاده آبادان - اهواز

انتشار تصاویری از تجمع گازوئیل و ترافیک در جاده آبادان - اهواز در فضای مجازی، نگرانی‌هایی ایجاد کرد که مسئولان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان جزئیات مهار این حادثه را تشریح کردند.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۵۹
| |
484 بازدید

به گزارش تابناک، طی روزهای گذشته انتشار فیلم‌هایی در فضای مجازی از یک ترافیک عجیب و جمع شدن حجم زیادی از سوخت در جاده آبادان - اهواز، توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرد. 

یکی از شهروندان با ارسال این تصاویر روایت کرده بود که حوالی ساعت ۱۱:۳۰ در مسیر بازگشت از آبادان به سمت اهواز با ترافیک عجیبی روبه‌رو شده و مشخص شده است که سوراخ شدن یک خط لوله، باعث جمع شدن حجم انبوهی از گازوئیل شبیه به یک دریاچه در مسافتی یک تا دو کیلومتری و تجمع مردم شده است.

ماجرا چه بود؟

در همین رابطه، مهرداد حقیقیان، مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان، از شناسایی و مهار نشت محدود نفت‌گاز در خط لوله ۱۲ اینچ آبادان-اهواز خبر داد.

وی اعلام کرد که این حادثه شامگاه سه‌شنبه ۱۴ مهر به دلیل ایجاد انشعاب غیرمجاز توسط سارقان مواد نفتی رخ داده است. با هوشیاری سامانه‌های پایش فشار و جریان، این نشت به سرعت شناسایی شد، عملیات انتقال متوقف گشت و تیم‌های عملیاتی و حراستی فوراً به محل اعزام شدند.

حقیقیان تأکید کرد که با تلاش به‌موقع کارکنان، عملیات ایمن‌سازی، مهار نشت، ترمیم خط و پاکسازی کامل محل در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گرفت و در حال حاضر این خط لوله در مدار بهره‌برداری قرار دارد. همچنین اقدامات حفاظتی ویژه‌ای با همکاری مراجع قضایی و انتظامی برای پیشگیری از تکرار چنین سرقت‌هایی در دست اقدام است.

منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
اهواز گازوئیل خط لوله نشت سوخت انتقال سوخت
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
مدرسه‌ای که ۷ دانش‌آموز، ۴۹ پدر و ۴ مادرِ دانش‌آموزانش شهید شدند/ نام‌هایی که سند جنایت آمریکا هستند
عکس: بازیگر معروف سینما وقتی پاسدار بود!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دستبرد ۱.۸ میلیون لیتری به خط لوله انتقال‌سوخت
ترفند عجیب قاچاقچیان سوخت
سرقت بنزین از خط لوله اهواز - سبزآب ناکام ماند
خط لوله ۶ کیلومتری انتقال سوخت قاچاق در بندرعباس
سرقت حرفه‌ای سوخت بنزین از خط لوله
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
لحظات قتل وحشیانه اسیران انصارالله یمن +18
حکومت فعلی ایران یک دولت تسلیم‌شونده نیست/ اکثریت ایرانی‌ها خواستار تسلیم مقابل آمریکا نیستند
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید
تصاویر مقام اطلاعاتی که به جای سردار رادان شهید شد
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر
لیست 10 نفره سیا: اینها نباید در ایران ترور شوند!
طعنه کوچک‌زاده به پسر پزشکیان را ببینید
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟
سخنان جنجالی پسر پزشکیان درباره یمن را ببینید
ادعای تلویزیون اسرائیل از برنامه ترامپ برای دو سال جنگ با ایران! + زیرنویس
گزارش خبرساز مجری صداوسیما حین مسابقه تکواندو
خوانندگی پسر وزیر سابق را ببینید و بشنوید
قاتلی که ۱۱ نفر را در یک خانواده از پا درآورد
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۷۹ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟  (۶۱ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005rcV
tabnak.ir/005rcV