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جلسه نمایندگان مجلس و وزیر امور خارجه

وزیر امور خارجه با تشریح دستاوردهای سفر هیئت ایرانی به نیویورک گفت: جمهوری اسلامی ایران همان‌گونه که در دفاع از خود سرسخت و مصمم است، در بهره‌گیری از ابزار دیپلماسی برای تأمین منافع و امنیت ملی نیز جدی است.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۵۸
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عباس عراقچی

به گزارش تابناک، در ادامه مشورت‌های مستمر مجلس شورای اسلامی و دستگاه دیپلماسی درباره موضوعات مختلف سیاست خارجی، جلسه‌ای با حضور سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این جلسه سه‌ساعته که علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و تعدادی از نمایندگان نیز حضور داشتند، عراقچی گزارشی مبسوط از مباحث و فعالیت‌های صورت‌گرفته در جریان سفر هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به نیویورک برای شرکت در هشتاد و یکمین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.

تشریح مواضع ایران در اجلاس سازمان ملل

وزیر امور خارجه با اشاره به رایزنی‌های متعدد خود و رئیس‌جمهور با کشورهای مختلف شرکت‌کننده در اجلاس سازمان ملل اظهار کرد: هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه مقاومت و استقامت حماسی ملت ایران در برابر تجاوز نظامی دشمنان، به رساترین و مقتدرانه‌ترین شکل ممکن مواضع ایران را تبیین کرد.

عراقچی همچنین با اشاره به استفاده از فرصت اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل برای تبیین رویکرد مبتکرانه ایران و ارائه طرح هفت‌روزه برای بازگشت امنیت به تنگه هرمز، تأکید کرد: هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران بر اساس دستورالعمل‌های صادرشده از سوی مراجع ذی‌صلاح کشور، شروط و ملاحظات کشورمان را در قالب یک طرح دقیق و عملیاتی به میانجی‌ها ارائه کرد.

وی افزود: برای همه روشن شد که جمهوری اسلامی ایران همچنان که در دفاع از خود سرسخت و مصمم است، در بهره‌گیری از ابزار دیپلماسی برای تأمین منافع و امنیت ملی نیز جدی است.

تأکید مجلس بر حمایت همزمان از میدان و دیپلماسی

در ادامه این جلسه، وزیر امور خارجه ضمن پاسخ به پرسش‌ها و گفت‌وگو درباره پیشنهادها و دیدگاه‌های نمایندگان، درباره مجموعه متنوعی از موضوعات سیاست خارجی و امنیت ملی از جمله دیپلماسی اقتصادی، خنثی‌سازی تحریم‌ها، روابط با همسایگان، تقویت دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای، مستندسازی جنایات جنگی ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی و پیگیری مطالبه عدالت و خونخواهی شهدای جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم توضیحاتی ارائه کرد.

نمایندگان مجلس نیز ضمن تقدیر از تلاش‌ها و ابتکارات دستگاه دیپلماسی در صیانت از منافع ملی و حقوق ملت ایران، بر تداوم اهتمام همگانی نسبت به حفظ وحدت و انسجام ملی و همچنین حمایت همزمان از میدان و دیپلماسی در راستای دفاع از کیان ایران تأکید کردند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

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عباس عراقچی وزیر امور خارجه مجلس کمیسیون اجتماعی آمریکا نیویورک سازمان ملل
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