جشن و بازی وداع لیونل مسی را ببینید

لئو مسی آخرین هنرنمایی‌ش با پیراهن آرژانتین مقابل تیم فوتبال بنین در بازی دوستانه ملی امروز انجام داد و از فوتبال ملی خداحافظی کرد! مسی سه‌شنبه‌شب در آخرین بازی ملی خود پس از ۲۱ سال حضور در تیم ملی آرژانتین، نقش اصلی را در پیروزی سه بر صفر مقابل بنین داشت؛ او یک گل از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند و دو پاس گل نیز داد. این دیدار در ورزشگاه مونومنتال بوئنوس‌آیرس و در حضور بیش از ۸۵ هزار تماشاگر برگزار شد و به مراسم خداحافظی رسمی کاپیتان آرژانتین تبدیل شد. مسی با ۲۰۸ بازی ملی و ۱۲۶ گل، دوران حضور خود در تیم ملی را به پایان رساند. مسی پیش از آخرین بازی ملی‌اش گفت: «...دوست داشتم برای همیشه، تا آخر عمرم، کنار آرژانتین باشم اما وقت خداحافظی و بازنشستگی فرا رسیده است. بعد از آخرین جام جهانی، زمان آن رسیده که خداحافظی کنم. ممنونم از همه، چون بازی کردن برای آرژانتین، بهترین چیزی بود که می‌توانستم تجربه کنم. هیچ‌وقت برای این پیراهن تسلیم نشدم. همیشه جنگیدم، ادامه دادم و تمام توانم را گذاشتم. برای ۲۰ سال، تمام تلاشم را برای آرژانتین کردم. دیگر کاری جز تشکر از این پیراهن برایم باقی نمانده. من همه وجودم را برای آرژانتین گذاشتم. احساساتی که امشب دارم، باورنکردنی است. از همه شما ممنونم و اولین کسی که همین حالا به او فکر می‌کنم، پدرم است. بازیکنان بنین نیز پس از مسابقه برای دیدار و گرفتن عکس با مسی ابراز اشتیاق کردند، اما اصرار یکی از آن‌ها برای گرفتن سلفی در لحظات پایانی مراسم با واکنش مسی همراه شد.» بیست دقیقه مراسم وداع و خلاصه بازی پایانی مسی را در تابناک می‌بینید.