سوت
جملات عجیب جواد خیابانی برای خداحافظی با مسی با شعر مدونا!
جواد خیابانی بار دیگر با سبک خاص خودش در برنامه زنده خبرساز شد. او در روایت خداحافظی با لیونل مسی، پای شعر مدونا را به داستان باز کرد و گفت: «هرگز انتظار نداشتم اینگونه شود، برای من گریه نکن آرژانتین؛ حقیقت این است که من هرگز تو را ترک نکردم.» اظهارات خیابانی را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:سوت جواد خیابانی ویدیو لیونل مسی فیلم
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۶
چی میگه این ؟!
واقعا شرم آوره که علنا در رسانه نام و یاد یه خواننده ی مستهجن زنده میشه!!
واقعا شرم آوره که علنا در رسانه نام و یاد یه خواننده ی مستهجن زنده میشه!!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰