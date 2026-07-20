جملات عجیب جواد خیابانی برای خداحافظی با مسی با شعر مدونا!

جواد خیابانی بار دیگر با سبک خاص خودش در برنامه زنده خبرساز شد. او در روایت خداحافظی با لیونل مسی، پای شعر مدونا را به داستان باز کرد و گفت: «هرگز انتظار نداشتم اینگونه شود، برای من گریه نکن آرژانتین؛ حقیقت این است که من هرگز تو را ترک نکردم.» اظهارات خیابانی را می‌بینید و می‌شنوید.