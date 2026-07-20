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کد خبر:۱۳۸۵۶۶۸
کد خبر:۱۳۸۵۶۶۸
4273 بازدید
نظرات: ۶
سوت

جملات عجیب جواد خیابانی برای خداحافظی با مسی با شعر مدونا!

جواد خیابانی بار دیگر با سبک خاص خودش در برنامه زنده خبرساز شد. او در روایت خداحافظی با لیونل مسی، پای شعر مدونا را به داستان باز کرد و گفت: «هرگز انتظار نداشتم اینگونه شود، برای من گریه نکن آرژانتین؛ حقیقت این است که من هرگز تو را ترک نکردم.» اظهارات خیابانی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
سوت جواد خیابانی ویدیو لیونل مسی فیلم
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۶
سردر جنگل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
9
22
پاسخ
وای از این پیرمرد پرحاشیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
23
7
پاسخ
چی میگه این ؟!
واقعا شرم آوره که علنا در رسانه نام و یاد یه خواننده ی مستهجن زنده میشه!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
شما طرز فکرتو درست کن برادر
داریوش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
10
12
پاسخ
آقای خیابانی عالیه با سواد و منحصر بفرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
9
11
پاسخ
این بابا علاقه خاصی داره که بگه منم انگلیسی بلدم.....درضمن این همه شعر و خواننده با کلاس و با اصالت هست اونوقت این بابا میره سراغ کی.....مددونا و تبلیغ ایشون تو سیما
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
سیما کجا بود برادر
این یه برنامه اینترنتیه
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