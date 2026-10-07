En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

پاسخ تند وزیر خارجه فرانسه به ترامپ!

وزیر امور خارجه فرانسه در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره اعتراضات دانش‌آموزی این کشور، بر ضرورت مقابله با روایت‌های خارجی درباره تحولات فرانسه تأکید کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۴۰
| |
52 بازدید
وزیر خارجه فرانسه

به گزارش تابناک؛ ترامپ اعتراضات دانش‌آموزان فرانسه را به «مهاجرت خارج از کنترل» نسبت داد.

 ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه در گفت‌و‌گو با رسانه فرانسوی بی‌اف‌ام‌تی‌وی عنوان کرد: اگر ما داستان خود را ننویسیم، دیگران آن را برای ما خواهند نوشت.

وزیر امور خارجه فرانسه اظهار کرد: رقبا، دشمنان و شرکای فرانسه همگی تلاش می‌کنند جنبش جاری را به شیوه خود تفسیر کنند.

اظهارات او پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعتراضات دانش‌آموزان در فرانسه را به آنچه او «مهاجرت گسترده خارج از کنترل» توصیف کرد، نسبت داد.

ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: آنچه در فرانسه اتفاق می‌افتد چیزی کمتر از مهاجرت گسترده خارج از کنترل نیست. این مربوط به مدارس نیست!

اظهارات ترامپ در حالی مطرح شد که ده‌ها هزار دانش‌آموز، معلم و سایر معترضان به دلیل نگرانی‌هایی از جمله وخامت زیرساخت‌های مدارس، کمبود معلم، کلاس‌های درس پرجمعیت و بودجه آموزش و پرورش به خیابان‌های سراسر فرانسه آمده‌اند.

اعتراضات در روز‌های اخیر تشدید شده و تظاهرات در سراسر کشور گسترش یافته و درگیری‌هایی در چندین شهر نیز گزارش شده است.

وزیر امور خارجه فرانسه در ادامه اظهارات خود و در توجیه اعتراضات و مطالبات مردم و دانش‌آموزان کشورش گفت: ابزار‌های هوش مصنوعی، امکان انتشار، تقویت و حتی تولید اطلاعات و روایت‌ها را چند برابر می‌کنند. دیگر سوال این نیست که آیا اطلاعات درست است یا غلط، بلکه سوال این است که کشور‌های دیگر چه روایتی می‌خواهند درباره ما بسازند و این می‌تواند خیلی سریع اتفاق بیفتد. وقتی یک روایت خصمانه پخش می‌شود، هر ساعت مهم است. آنها تقویت می‌کنند، تحریف می‌کنند و برداشتی را ایجاد می‌کنند که اگر برداشت دیگری برای متعادل کردن آن وجود نداشته باشد، غالب می‌شود.

وی در پایان ادعایش افزود: روایات حامیان روسیه، اعتراضات را پایان دموکراسی ما می‌دانند. روایت‌های حامیان اسرائیل، آنها را عواقب به رسمیت شناختن فلسطین می‌دانند. روایات حامیان ایران تا آنجا پیش می‌روند که اینها را با ناآرامی‌های اخیر این کشور مقایسه می‌کنند. همه آنها سعی می‌کنند تفسیر خود را بر بحث عمومی ما تحمیل کنند و داستان آنچه را که در کشور ما اتفاق می‌افتد، به جای ما و به زبان خودمان روایت کنند.

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه ترامپ
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
مدرسه‌ای که ۷ دانش‌آموز، ۴۹ پدر و ۴ مادرِ دانش‌آموزانش شهید شدند/ نام‌هایی که سند جنایت آمریکا هستند
عکس: بازیگر معروف سینما وقتی پاسدار بود!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش کاخ‌سفید به سخنان جنجالی ترامپ درباره ایران
اعتراف ناخواسته ترامپ به توان بازدارندگی ایران / هراس از نابودی لس‌آنجلس و سن‌دیگو
واکنش برادر بیلی‌آیلیش به سخنان ترامپ درباره ایران
واکنش پاک‌نژاد به اظهارات ترامپ: به دروغ پناه برده‌اند
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
حکومت فعلی ایران یک دولت تسلیم‌شونده نیست/ اکثریت ایرانی‌ها خواستار تسلیم مقابل آمریکا نیستند
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید
تصاویر مقام اطلاعاتی که به جای سردار رادان شهید شد
لحظات قتل وحشیانه اسیران انصارالله یمن +18
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر
طعنه کوچک‌زاده به پسر پزشکیان را ببینید
سخنان جنجالی پسر پزشکیان درباره یمن را ببینید
ادعای تلویزیون اسرائیل از برنامه ترامپ برای دو سال جنگ با ایران! + زیرنویس
گزارش خبرساز مجری صداوسیما حین مسابقه تکواندو
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟
خوانندگی پسر وزیر سابق را ببینید و بشنوید
اتفاق تاریخی برای ناوهای آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۷۹ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟  (۶۱ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005rcC
tabnak.ir/005rcC