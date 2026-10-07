عکس: عیادت نمایندگان رهبرمعظم انقلاب از آیت‌الله نوری همدانی

هیأتی از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی، بعدازظهر امروز از حضرت آیت‌الله نوری همدانی در بیمارستان عیادت کردند. حجج‌اسلام والمسلمین رحیمیان، محمدی عراقی، محمدیان و حاج علی‌اکبری، بعدازظهر امروز با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، ضمن ابلاغ سلام رهبر معظم انقلاب اسلامی به حضرت آیت‌الله نوری همدانی، از مراجع عظام تقلید، در جریان آخرین روند درمانی و معالجه‌ی ایشان قرار گرفتند. نمایندگان رهبر انقلاب اسلامی همچنین با آرزوی سلامتی هرچه زودتر حضرت آیت‌الله نوری همدانی اظهار امیدواری کردند حوزه‌های علمیه به‌زودی بار دیگر از فضائل علمی این مرجع بزرگوار بهره‌مند شوند.