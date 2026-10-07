به گزارش تابناک؛ رئیس فدراسیون کشتی در اظهاراتی جنجالی مدعی شد که برخی افراد مرتبط با فوتبال با ایران اینترنشنال در ارتباط هستند

علیرضا دبیر در واکنش به انتقاد برخی مسئولان فدراسیون فوتبال از او به‌خاطر اظهارنظر درباره فدراسیون فوتبال، گفت: درست است کشتی را دوست دارم، خط قرمز من است و عاشقش هستم، اما فوتبال را هم کسی نمی‌تواند از من بگیرد و به عنوان طرفدار که می‌توانم حرف بزنم.

رییس فدراسیون کشتی افزود: دوستان نترسند، نه من می‌خواهم و نه علاقه‌ای دارم که به آن‌جا بروم. ده بار هم به آنها پیغام داده‌ام. این و آن را نفرستند بد است. حداقل اخلاق را رعایت کنند. یکی از آنها گفته بود بروند نتایج تیم‌های پایه‌شان را درست کنند. بله برای من علی دبیر دوم جهان شدن باخت است ولی برای شما جزو ۵ تای آسیا شدن آمال و آرزو است.

وی ادامه داد: یک روزی شاید برای فدراسیون‌های قبلی دوم جهان شدن افتخار بود، اما برای من علی دبیر دوم جهان شدن باخت است. دمش گرم که یکی از فوتبالی‌ها این را گفته و روحیات من را می‌داند که انقدر توقعات را بالا برده‌ایم که دوم جهان شدن را باخت می‌دانیم.

دبیر افزود: می‌گویند چوب را برداری طرف فرار می‌کند. من اصلا حرفی نزدم و به موقعش حرف می‌زنم. من طرفدار فوتبالم و طرفدار هم می‌مانم. سابقه فوتبالی‌ام از همه اینها بیش‌تر است. پدر من از سال ۱۳۳۰ در فوتبال بود و همه فوتبالی‌های ایران او را می‌شناختند، خانواده ما فوتبالی است. من هنوز ساق و کفش فوتبالی‌ام را دارم و بعد از آن به کشتی آمدم. می‌خواهید از ناصر محمدخانی و حسین عبدی و همه اینها بپرسید. دهه ۶۰ یک فوتبال از زیر دست من درنمی‌رفت.

رییس فدراسیون کشتی تصریح کرد: یکی از دوستان گفته بود دبیر سرش در کار خودش باشد. من که سرم در کار خودم است. وضعیت ما این‌جا معلوم است که سرم در کارم هست یا نیست. دوستان صحبت‌های من را از رسانه‌های داخلی دنبال کنند نه اینترنشنال. من آمار دارم که کدام آدم‌های‌شان با اینترنشنال ارتباط دارند. می‌دانم و به موقع حرف می‌زنم و فعلا گذاشته‌ام مسابقات جهانی تمام شود، بعد با دوستان تک به تک کار دارم. من اگر سکوت کردم دلیل نیست که حواسم نیست. همه را می‌شناسم. من درباره فوتبال حرف بدی نزدم. در جام جهانی و قبل از آن طرفداری‌شان را کردم و هنوز هم طرفداری می‌کنم. حرف‌های من را از شبکه‌های داخلی ببینید نه اینترنشنال که بعد مجبور شوید به من زنگ بزنید و عذرخواهی کنید.

دبیر ادامه داد: طوری زندگی کنید که از کسی عذرخواهی نکنید. من گفتم مردم که طفلک‌ها زورشان به اینها نمی‌رسد، مجلس و دولت بگویند از فوتبال چه می‌خواهند. به نظر من مجلس، دولت و وزارت ورزش در قبال فوتبال کوتاهی می‌کنند. چطور به ما بلدند بگویند بازی‌های آسیایی چه می‌خواهیم، بیا، برو و جواب بده. چشم ما مخلص‌شان هم هستیم. ما با افتخار زیر مجموعه دولت و مجلس هستیم و جواب هم می‌دهیم. به وزارت ورزش جواب می‌دهیم. خب مشخص کنند که از فوتبال چه می‌خواهند. من شخص را نمی‌گویم، بگویند از فوتبال مملکت چه می‌خواهند. می‌خواهند قهرمان آسیا شوند، قهرمان جهان شوند، بروند جام جهانی. اخلاق‌مداری می‌خواهند، فساد می‌خواهند، پول می‌خواهند، رشد می‌خواهند، چه می‌خواهند؟ حرف من این بود. یک‌بار صدای‌شان کنند و اینها هم بگویند آنقدر می‌خواهیم و این کار را تحویل می‌دهیم. خیلی ساده است.

دبیر افزود: اگر من می‌گفتم قوه قصاییه بیاید، اینها باید می‌ترسیدند و چیزی به من می‌گفتند. من هنوز نگفته‌ام قوه قضاییه بیاید. من فقط گفتم دولت و مجلس بگویند از فوتبال چه می‌خواهند. من هنوز هم طرفدارشان هستم. من حتما درباره فدراسیون تکواندو هم صحبت می‌کنم، هادی ساعی دارد خوب کار می‌کند. طرفدار فدراسیون وزنه برداری هم هستم. مگرشما می‌توانید به بقیه بگویید خفه شو و سکوت کن و سرت در کار خودت باشد؟ ۲۰ تا ۳۰ سال است در فوتبال هستید، چکار کرده‌اید؟ بروید ببینید مردم ناراحت هستند. باید از روزی بترسید که مردم نسبت به فوتبال بی‌تفاوت شوند، این خطرناک است.

منبع: ایسنا