اظهارات جنجالی دونالد ترامپ درباره احتمال هدف قرار گرفتن لس‌آنجلس و سن‌دیگو توسط ایران، با واکنش فینیاس اوکانل، برادر بیلی آیلیش، روبه‌رو شد.

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان یک تجمع انتخاباتی در ایالت نبراسکا، با اشاره به جنگ میان آمریکا و ایران، اظهاراتی جنجالی درباره احتمال هدف قرار گرفتن شهر‌های لس‌آنجلس و سن‌دیگو مطرح کرد.

ترامپ در بخشی از سخنان خود گفت: «آن‌ها می‌توانند یک شهر را از بین ببرند؛ بگذارید لس‌آنجلس را از بین ببرند، بگذارید سن‌دیگو را از بین ببرند.» او در ادامه تأکید کرد که هزینه‌های ناشی از جنگ، از جمله افزایش قیمت سوخت، «بهای کوچکی» برای حفظ امنیت آمریکا و جهان است.

این اظهارات با واکنش و انتقاد شماری از مقام‌های کالیفرنیا روبه‌رو شد. فرماندار این ایالت نیز سخنان ترامپ را محکوم کرد. در مقابل، کاخ سفید اعلام کرد که اظهارات رئیس‌جمهور از متن سخنان او جدا شده و منظور ترامپ این بوده است که جنگ برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و تهدید شهر‌های آمریکا انجام شده است.

در همین حال، فینیاس اوکانل، خواننده و برادر بیلی آیلیش، نیز در واکنش به این اظهارات نگرانی خود را درباره احتمال حمله ایران به کالیفرنیا مطرح نکرد و نگرانی اصلی خود را احتمال بمباران کالیفرنیا از سوی دولت آمریکا و نسبت دادن آن به ایران عنوان کرد و نوشت: «من نگران بمباران کالیفرنیا توسط ایران نیستم. نگرانی من این است که ترامپ کالیفرنیا را بمباران کند و طوری وانمود کند که کار ایران بوده است.»