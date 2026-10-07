به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، جنگ است؟ قبول. مسیرهای هوایی بسته شده؟ بازهم قبول. اصلاً هر توجیه و بهانه‌ای که قرار است از سوی فدراسیون فوتبال مطرح شود، قبول. همه را به دیده منت قبول می‌کنیم. اما هیچکدام این بهانه‌ها و توجیه‌ها، روی بی عرضگی مدیران فدراسیون فوتبال سرپوش نمی‌گذارد که تمامی مسیرهای دیپلماسی ورزشی را به روی ایران بسته‌اند یا توانایی بهره‌ بردن از فرصت‌های مذاکره و چانه‌زنی را بلد نیستند. توانایی ندارند که بازی‌های خانگی تیم‌های ایرانی با هر بشکن زدنی به کشور دیگری منتقل می‌شود و هیچ کاری از پیش نمی‌رود.

مهدی تاج کی از منافع فوتبال ایران دفاع می‌کند؟

امر و نهی AFC به فوتبال ایران، موضوع جدیدی نیست. در سال‌های اخیر بارها امتیاز میزبانی از تیم‌های ملی و باشگاهی ایران گرفته شده و عملاً اعتراض منجر به نتیجه‌ای شکل نگرفته است. آخرین بار آن موضوعی بود که تابناک ۱۸ مرداد ماه در گزارشی با عنوان «سلب میزبانی از استقلال و تراکتور با بله قربان‌گویی/ چرا تاج قدرت دفاع از حقوق فوتبال ایران را ندارد؟» به آن اشاره کرد و انتظار داشت مهدی تاج به عنوان نایب رئیس AFC بتواند از منافع فوتبال ایران دفاع کند.

دلالی مدیران فدراسیون فوتبال پشت جنگ

جالب است که مدیران فدراسیون فوتبال، این روزها جنگ را هم بهانه کرده‌اند و بی عرضگی و حتی دلالی خود را به هم به جنگ ربط می‌دهند. حجت کریمی، مدیرعامل باشگاه تراکتور و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اخیراً علی خطیر دیگر عضو هیئت رئیسه را به دلالی در قرارداد گالیاردی مربی ایتالیایی متهم کرد که با فدراسیون فوتبال قرارداد بست اما بدون اینکه کنار تیم ملی باشد رفت و ۳۵۰ هزار یورو به فوتبال ایران ضرر زد. خطیر هم بدون اینکه چنین موضوعی را رد کند که در این قرارداد نقش داشته، رفتن گالیاردی را به جنگ ربط داد. در حالی که این مربی تا پایان جام جهانی با تیم ملی ایران قرارداد داشت و می‌توانست در اردوهای تیم ملی که دو بار در ترکیه بود و حین جام جهانی هم در مکزیک برگزار شد شرکت کند که در آنجا جنگی نبود!

سلب میزبانی از ایرانی‌ها با کدام استدلال!

اینجا هم کنفدراسیون فوتبال آسیا که مهدی تاج نایب رئیس آن است، به بهانه جنگ میزبانی را از باشگاه‌های ایرانی سلب کرده؛ در حالی که جنگ اخیر فراتر از مرزهای ایران بود و تمام منطقه خاورمیانه را دربرگرفت و حتی در صورت ازسرگیری آن، ممکن است بازهم منطقه را درگیر کند. در همین خصوص تابناک در گزارشی مستند با عنوان «عادی‌سازی عدم امنیت در ایران با دست‌فرمان فوتبال/ تاج، تاجرنیا و کریمی تابع امر AFC» به مقایسه پرتاب‌های مهمات جنگی در خاک ایران و امارات اشاره کرد و به این موضوع تأکید داشت که بنابرمساحت دو کشور، امارات بیشتر از ایران مورد اصابت قرار گرفته، اما چرا AFC میزبانی را از باشگاه‌های این کشور سلب نکرده است؟ در حالی که جنگ اخیر هم علیه ایران آغاز شد و ایران شروع کننده آن نبود، بلکه خاک امارات یکی از محل‌های شروع درگیری بود. پس چطور مدیران فدراسیون فوتبال و در رأس آن مهدی تاج، نه قدرت چانه‌زنی داشتند و نه زبان دیپلماسی را بلد بودند که بتوانند از منافع فوتبال ایران دفاع کنند.

بازی خانگی تراکتور در مسیر پر پیچ و خم

حالا اوضاع پیچیده‌تر شده است. با تحریم‌های اخیر آمریکا علیه صنعت هوایی ایران، بسیاری از کشورها اجازه نمی‌دهند پروازهای ایرانی به سمت این کشورها پرواز کنند و پروازهای خودشان را هم لغو کرده‌اند. از جمله این کشورها می‌توان به قطر اشاره کرد که به عنوان یکی از همسایگان جنوبی ایران در حاشیه خلیج همیشه فارس اجازه پرواز از خاک ایران را به کشورش نمی‌دهد و به همین دلیل استقلال نمی‌تواند برای بازی با الغرافه با پرواز مستقیم به این کشور سفر کند. همچنین تراکتور که مجبور است بازی خانگی‌اش مقابل الشمال قطر را در عمان برگزار کند، اجازه پرواز مستقیم به پایتخت این کشور را ندارد.

نمایش بی عرضگی مدیران فوتبال ایران

موضوع سفر استقلال و تراکتور به قطر و عمان، جدید نیست و در این بین گل‌گهر هم باید برای دیدار با المحرق در لیگ قهرمانان آسیا دو راهی بحرین شود. پیش از این تابناک در گزارشی با عنوان «استقلال و ماجرای پیچیده شدن سفر به قطر؛ مهدی تاج و پستی که خاصیتی برای فوتبال ایران ندارد» به این پرونده پرداخت که فدراسیون فوتبال و رئیس آن باید کاری انجام دهند که کشورهای میزبان باشگاه‌های ایرانی، موظف شوند که اجازه پرواز مستقیم را به استقلال، تراکتور و گل‌گهر بدهند، اما دریغ که مدیران فوتبال ایران، این روزها پشت داستان جنگ پنهان می‌شوند تا بی عرضگی خود را به این شکل پوشش دهند.

مدیر استقلال: هر طور شده به قطر می‌رویم

حالا که فیفادی به اتمام رسیده و بازی‌های باشگاهی از سر گرفته می‌شود، باشگاه‌های ایرانی هم برای رقابت‌های آسیایی باید راهی سفر شوند. استقلال می‌خواهد به قطر برود، اما مسیر مستقیم بسته است و آنها در حال رایزنی هستند و اگر این اتفاق رخ ندهد، ابتدا راهی نجف خواهند شد و سپس به دوحه می‌روند. یکی از مدیران باشگاه استقلا به خبرنگار تابناک گفت: «هنوز هیچ چیز قطعی نیست. ما امیدواریم تا لحظه آخر بتوانیم اجازه پرواز مستقیم به دوحه را از مقصد دریافت کنیم. با این حال راه دیگری نداریم و اگر اجازه پرواز ندهند، مجبوریم راهی نجف شویم و از آنجا به دوحه سفر کنیم. هر اتفاقی رخ بدهد، ما روز شنبه برای پرواز آماده‌ایم.»

موضوع فقط استقلال نیست، تراکتوری‌ها هم برای بازی خانگی خود باید راهی عمان شوند، اما کدام بازی خانگی که حتی از بازی خارج از خانه هم پر زحمت‌تر است. تی‌تی‌ها اگر در خانه بازی می‌کردند، نهایتاً باید مسیر هتل تا استادیوم یادگار امام تبریز را با اتوبوس طی می‌کردند، اما حالا یک بار باید راهی فرودگاه تبریز شوند، از آنجا به یکی از شهرهای ترکیه بروند و سپس با پروازی طولانی به مسقط برسند تا بازی خانگی خود را در عمان برگزار کنند.

ایران درگیر جنگ است یا امارات و عربستان؟

این فوتبالی است که فدراسیون فوتبال آن را اداره می‌کند و در رأس آن فردی حضور دارد که نایب رئیس AFC است، اما یا نمی‌تواند یا نمی‌خواهد منافع فوتبال ایران را در نظر بگیرد. وگرنه چگونه است که در میان همین جنگی که مدیران فدراسیون فوتبال آن را بهانه می‌کنند، امارات و عربستان میزبانی می‌کنند و سلب میزبانی فقط شامل ایران می‌شود؟ آن هم در شرایطی که پس از آتش‌بس بازهم این کشورها در جنگ بودند و هستند و همین حالا عربستان با یمنی‌ها در حال جنگیدن است، اما ایران که فعلاً در آتش‌بس به سر می‌برد، حق میزبانی کردن ندارد و باشگاه‌های ایرانی هم روی زمین و هوا، آواره هستند.