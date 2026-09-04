کارشکنی کانادا در مسیر بسکتبال با ویلچر ایران
به گزارش تابناک، پانزدهمین دوره رقابتهای بسکتبال با ویلچر قهرمانی جهان از چهارشنبه ۱۸ شهریور در کانادا آغاز میشود و تیم ملی ایران در گروه چهارم با مراکش، آلمان و کانادا همگروه است.
ملیپوشان ایران که پیشازاین برای پیگیری امور ویزا راهی ترکیه شده بودند، قرار بود امروز از طریق استانبول راهی کانادا شوند، اما این سفر هنوز انجام نشده است.
ویزای تمام بازیکنان صادر شده، اما هنوز روادید بهروز سلطانی، سرمربی تیم ملی و محمدرضا دستیار، مربی تیم صادر نشده است.
سلطانی در این باره گفت: «هنوز ریجکت نشدهایم، اما ویزا صادر نشده است. باتوجهبه زمان باقیمانده و اختلاف ساعت، تا روزهای شنبه و یکشنبه مشخص خواهد شد که ویزا صادر میشود یا نه.»
وی در پاسخ یه پرسش که در صورت عدم صدور روادید کادر فنی، تیم به مسابقات اعزام میشود یا خیر؟ گفت: «تصمیم این موضوع با فدراسیون است. امیدوارم کار به آنجا نکشد و مشکلی برای اعزام پیش نیاید.»
گفتنی است، ایران در دوره قبلی مسابقات جهانی در سال ۲۰۲۲ برای نخستینبار به مدال برنز جهان دستیافت.
منبع: فارس