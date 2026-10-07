آخرین خبر از نتایج نهایی کنکور ۱۴۰۵
وزیرعلوم ابراز امیدواری کرد نتایج نهایی کنکور در نیمه دوم آبانماه اعلام شود.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۲۷| |
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به گزارش تابناک؛ حسین سیمایی صراف، وزیرعلوم از اعلام نتایج نهایی کنکور سال ۱۴۰۵ در اواخر آبانماه خبر داد.
وی گفت: ما این زمان بندی را پیش بینی کردیم ولیکن این موضوع به مسائل مختلفی از جمله اطلاعاتی که باید آموزش و پرورش در اختیار سازمان سنجش قرار دارد بستگی دارد. اگر این وزارتخانه به تعهدات خود در زمان مقرر عمل کند، امیدواریم در نیمه دوم آبانماه نتایج نهایی کنکور اعلام شود.
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