آخرین خبر از نتایج نهایی کنکور ۱۴۰۵

به گزارش تابناک؛ حسین سیمایی صراف، وزیرعلوم از اعلام نتایج نهایی کنکور سال ۱۴۰۵ در اواخر آبان‌ماه خبر داد.

وی گفت: ما این زمان بندی را پیش بینی کردیم ولیکن این موضوع به مسائل مختلفی از جمله اطلاعاتی که باید آموزش و پرورش در اختیار سازمان سنجش قرار دارد بستگی دارد. اگر این وزارتخانه به تعهدات خود در زمان مقرر عمل کند، امیدواریم در نیمه دوم آبانماه نتایج نهایی کنکور اعلام شود.