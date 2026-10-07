جمعی از نمایندگان رهبر انقلاب با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، ضمن ابلاغ سلام ایشان به آیت‌الله نوری همدانی، در جریان آخرین وضعیت درمانی این مرجع تقلید قرار گرفتند.





به گزارش تابناک؛ حجج‌اسلام والمسلمین رحیمیان، محمدی عراقی، محمدیان و حاج علی‌اکبری، بعدازظهر امروز با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، ضمن ابلاغ سلام رهبر انقلاب به آیت‌الله نوری همدانی، از مراجع عظام تقلید، در جریان آخرین روند درمانی و معالجهٔ ایشان قرار گرفتند.

منبع: فارس