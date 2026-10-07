En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

عیادت نمایندگان رهبر انقلاب از آیت‌الله نوری‌همدانی

جمعی از نمایندگان رهبر انقلاب با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، ضمن ابلاغ سلام ایشان به آیت‌الله نوری همدانی، در جریان آخرین وضعیت درمانی این مرجع تقلید قرار گرفتند.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۲۶
| |
4893 بازدید
رهبر انقلاب



به گزارش تابناک؛ حجج‌اسلام والمسلمین رحیمیان، محمدی عراقی، محمدیان و حاج علی‌اکبری، بعدازظهر امروز با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، ضمن ابلاغ سلام رهبر انقلاب به آیت‌الله نوری همدانی، از مراجع عظام تقلید، در جریان آخرین روند درمانی و معالجهٔ ایشان قرار گرفتند.

عیادت نمایندگان رهبر انقلاب از آیت‌الله نوری‌همدانی

منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
رهبر انقلاب عیادت آیت الله نوری همدانی
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
مدرسه‌ای که ۷ دانش‌آموز، ۴۹ پدر و ۴ مادرِ دانش‌آموزانش شهید شدند/ نام‌هایی که سند جنایت آمریکا هستند
عکس: بازیگر معروف سینما وقتی پاسدار بود!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیام تسلیت رهبر انقلاب به علی‌اکبر ناطق نوری
عیادت رئیس دفتر رهبرانقلاب از آیت‌الله نوری‌همدانی
آخرین عکس منتشر شده از فرزند رهبر انقلاب
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
حکومت فعلی ایران یک دولت تسلیم‌شونده نیست/ اکثریت ایرانی‌ها خواستار تسلیم مقابل آمریکا نیستند
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید
تصاویر مقام اطلاعاتی که به جای سردار رادان شهید شد
لحظات قتل وحشیانه اسیران انصارالله یمن +18
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر
طعنه کوچک‌زاده به پسر پزشکیان را ببینید
سخنان جنجالی پسر پزشکیان درباره یمن را ببینید
ادعای تلویزیون اسرائیل از برنامه ترامپ برای دو سال جنگ با ایران! + زیرنویس
گزارش خبرساز مجری صداوسیما حین مسابقه تکواندو
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟
خوانندگی پسر وزیر سابق را ببینید و بشنوید
اتفاق تاریخی برای ناوهای آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۷۹ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟  (۶۱ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005rby
tabnak.ir/005rby