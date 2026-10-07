En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

پزشکیان فردا به ترکمنستان می‌رود

رئیس جمهور فردا به منظور شرکت و سخنرانی در دو اجلاس عازم ترکمنستان می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۲۵
| |
2 بازدید
مسعود پزشکیان

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، فردا (پنج‌شنبه ۱۶ مهر) به منظور شرکت و سخنرانی در نشست شورای سران کشورهای مستقل مشترک المنافع (ics) به عنوان میهمان ویژه و همچنین حضور و سخنرانی در اجلاس زیست محیطی سران کشورهای ساحلی دریای خزر، عازم ترکمنستان می‌شود.

رئیس‌جمهور در حاشیه این دو اجلاس با سران برخی از کشورهای حاضر دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد. همچنین بازدید از نمایشگاه دستاوردهای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوری اسلامی ایران از دیگر برنامه‌های سفر پزشکیان به ترکمنستان است.

پیش‌تر دستیار رئیس جمهور روسیه نیز اعلام کرد ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان در روز جمعه ۱۷ مهر ماه در حاشیه اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان ترکمنستان اجلاس
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
مدرسه‌ای که ۷ دانش‌آموز، ۴۹ پدر و ۴ مادرِ دانش‌آموزانش شهید شدند/ نام‌هایی که سند جنایت آمریکا هستند
عکس: بازیگر معروف سینما وقتی پاسدار بود!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان به رئیس سازمان برنامه و بودجه تسلیت گفت
پوتین و پزشکیان دیدار می‌کنند
مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی
پیام پزشکیان به جلال رفیع
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
حکومت فعلی ایران یک دولت تسلیم‌شونده نیست/ اکثریت ایرانی‌ها خواستار تسلیم مقابل آمریکا نیستند
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید
تصاویر مقام اطلاعاتی که به جای سردار رادان شهید شد
لحظات قتل وحشیانه اسیران انصارالله یمن +18
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر
طعنه کوچک‌زاده به پسر پزشکیان را ببینید
سخنان جنجالی پسر پزشکیان درباره یمن را ببینید
ارسال پاسخ آمریکا به طرح ۷ روزه ایران برای پایان جنگ؛ قطر پیام را منتقل کرد
ادعای تلویزیون اسرائیل از برنامه ترامپ برای دو سال جنگ با ایران! + زیرنویس
گزارش خبرساز مجری صداوسیما حین مسابقه تکواندو
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟
خوانندگی پسر وزیر سابق را ببینید و بشنوید
نسخه انگلیسی بازی ریحانه پارسا در سریال پرحاشیه
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۷۹ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005rbx
tabnak.ir/005rbx