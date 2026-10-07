تغییر ساعت خدمات رسانی به مشتریان بانک شهر

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، باتوجه به اعلام کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی مبنی بر تغییر ساعت کاری ادارات و بانک ها به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق و گاز کشور ساعت کار جدید شعب بانک شهر از تاریخ 12‏‏‏‏‏/07‏‏‏‏‏/1405 به شـرح زیر اعلام می گردد.

شعب بانک شهر در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 07:30 تا 14:00 و در روز پنج شنبه از ساعت 07:30 تا 13:00 به مشتریان خدمات ارائه خواهند کرد.

همچنین ساعت کاری شعبی که محل فعالیت آنها در سازمان های تابعه شهرداری ها می باشد (نظیر شعب فعال در آرامستان های کشور و...)، مطابق با ساعت کار سازمان های مذکور است.

سامانه های غیرحضوری بانک شهر مانند: اینترنت بانک، همراه شهر پلاس، پیشخوان های شهرنت و سامانه نظارت و ارتباطات مردمی بانک با شماره تلفن‌: 8655-021 به صورت تمام وقت آماده پاسخگویی و خدمت رسانی به شهروندان هستند.