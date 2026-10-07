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پشت پرده شایعه فوت یک بازیگر

مهران رجبی، بازیگر شناخته‌شده تلویزیون، در واکنش به شایعه درگذشتش که در فضای مجازی منتشر شد، با پاسخی کوتاه این خبر را تکذیب کرد: «فعلاً هستیم و کارمان را انجام می‌دهیم.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۲۱
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مهران رجبی
 
 
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، این نخستین بار نیست که نام مهران رجبی با چنین حواشی گره می‌خورد. او طی سال‌های گذشته بارها به دلیل مواضع صریحش با واکنش‌های تند، تمسخر، توهین و تهدید مواجه شده و پیش‌تر از ضرب‌وشتم خود در خیابان نیز خبر داده بود.
 
رجبی در روزهای اخیر در تجمعات خیابانی حضور داشته و گفته است که طی این مدت به حدود ۱۰۰ شهر و بیش از ۲۵۰ نقطه رفته است. او درباره موج تازه حملات می‌گوید: «هر چند وقت یک بار هجمه‌ای شکل می‌گیرد. وقتی جرئت حمله ندارند، فضا را آشفته می‌کنند. این نقشه در نهایت به خودشان برمی‌گردد.»
 
این بازیگر همچنین از پروژه‌های تازه‌اش خبر داده است؛ یک سریال با موضوع کودکان که برای شبکه سه تولید خواهد شد و احتمالاً حدود ۲۰ روز دیگر ساخت آن آغاز می‌شود. پیشنهاد اجرای یک برنامه مسابقه‌ای تلویزیونی نیز به او ارائه شده است.
 
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رجبی در واکنش به شوخی‌هایی که درباره‌اش ساخته می‌شود، اعلام کرده که مشکلی ندارد: «اگر مردم با نام مهران رجبی و شوخی با او می‌خندند، خوشحال می‌شوم.» با این حال تأکید دارد شوخی‌ها نباید از کینه و حسادت سرچشمه گرفته باشد.
 
او درباره تهدیدها نیز می‌گوید: «تهدید و توهین، بخشی از زندگی هر فرد معروفی است که می‌خواهد روشنگری کند. این روزها هم تهدید می‌شوم و توهین می‌شنوم، اما کار درست باید با شهامت انجام شود.»

مهران رجبی درباره شایعه درگذشت خود نیز پاسخی کوتاه داد: «فعلا هستیم و کارمان را هم انجام می دهیم.»

 
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مهران رجبی بازیگر تلویزیون شایعه درگذشت
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