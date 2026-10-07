باشگاه نخبگان همراه اول در اقدامی ویژه، با اهدای بسته‌ای از هدایای ارتباطی و دیجیتال شامل مودم‌های 5G و سیم‌کارت دائمی، از مدال‌آوران بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ و قهرمانان علمی کشور تقدیر می‌کند.

تقدیر همراه اول از افتخارآفرینان علمی و ورزشی ایران

همراه اول در امتداد فعالیت‌های باشگاه نخبگان خود، میزبان جمعی از جوانان نام‌آور ایران شده است تا با ارائه دسترسی پرسرعت به دنیای دیجیتال، از استعدادهای برتر کشور حمایت کند.

در این طرح ویژه، به هر یک از افتخارآفرینان یک سیم‌کارت دائمی ۰۹۱۲، یک دستگاه مودم پرسرعت 5G و یک سال اینترنت رایگان اهدا می‌شود. این مجموعه هدایا با هدف تسهیل دسترسی نخبگان به فناوری‌های ارتباطی نسل جدید و ایجاد ارتباطی ماندگار با آنها در نظر گرفته شده است.

این تقدیر دو گروه اصلی را در بر می‌گیرد. در بخش علمی، اعضای تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران که با ۵ مدال طلا برای سومین سال پیاپی قهرمان جهان شدند و ۳۰ نفر از رتبه‌های برتر و تک‌رقمی کنکور سراسری امسال حضور دارند. در بخش ورزشی نیز مدال‌آوران کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا که با کسب ۵۲ مدال در جایگاه ششم آسیا ایستادند، مشمول دریافت این هدایا هستند.

شبکه‌ای پویا برای آینده‌سازان ایران

این اقدام بخشی از برنامه جامع باشگاه نخبگان همراه اول برای حمایت مستمر از سرمایه انسانی کشور است. این باشگاه به‌عنوان بستری برای شناسایی، گردهم‌آوردن و توانمندسازی چهره‌های برجسته، تلاش دارد با ایجاد شبکه‌ای از متخصصان جوان، مسیر تبادل دانش، خلق نوآوری و حل مسائل واقعی کشور را هموار کند.

رویکرد همراه اول در توسعه شبکه 5G و قرار دادن آن در اختیار استعدادهای برتر، نشان می‌دهد که این اپراتور فناوری‌های نوین را ابزاری برای توانمندسازی نسل آینده می‌داند؛ آینده‌ای که بیش از هر چیز بر دانش، اراده و خلاقیت همین جوانان استوار است.