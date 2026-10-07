به گزارش تابناک؛ مارکو روبیو؛ وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه یونان مدعی شد ایران فرصت‌های متعددی برای دستیابی به توافق درباره برنامه هسته‌ای خود را از دست داده است. او همچنین درباره تنگه هرمز، امنیت مسیر‌های انرژی و حضور نیرو‌های آمریکا در منطقه ادعا‌هایی مطرح کرد.

روبیو، وزیر خارجه آمریکا مدعی شد: ایران فرصت‌های متعددی را برای دستیابی به توافق با ما درباره برنامه هسته‌ای خود از دست داده است.

ایران هرگز به یک برنامه هسته‌ای دست نخواهد یافت و در حالی که تلاش می‌کند نیرو‌های ما را از منطقه خارج کند، رئیس‌جمهور ترامپ این موضوع را نخواهد پذیرفت. ترامپ نیروی هوایی ایران را نابود کرد.

ما نمی‌توانیم بپذیریم که یک کشور به‌تنهایی بر یک مسیر مهم دریایی کنترل داشته باشد.

باید مسیر‌ها و منابع متنوعی برای تأمین انرژی وجود داشته باشد.

تنگه هرمز باز است و حجم نفتی که اکنون از این تنگه خارج می‌شود، دقیقاً برابر با میزان نفتی است که پیش از بسته شدن آن از این مسیر عبور می‌کرد.

روبیو در ادامه مدعی شد: مردم ایران در شرایط اقتصادی بسیار وخیمی قرار گرفته‌اند.

او گفت: اقتصاد ایران در آستانه رسیدن به وضعیتی قرار دارد که تعداد بسیار کمی از کشور‌های جهان تاکنون از نظر شدت وخامت اقتصادی تجربه کرده‌اند آنها مردم ایران را در شرایطی قرار داده‌اند که اکنون در آن به سر می‌برند.

منبع: ایسنا