En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

روبیو: ایران فرصت هسته‌ای را سوزاند

مارکو روبیو؛ وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه یونان مدعی شد ایران فرصت‌های متعددی برای دستیابی به توافق درباره برنامه هسته‌ای خود را از دست داده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۱۷
| |
1229 بازدید
مارکو روبیو

به گزارش تابناک؛ مارکو روبیو؛ وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه یونان مدعی شد ایران فرصت‌های متعددی برای دستیابی به توافق درباره برنامه هسته‌ای خود را از دست داده است. او همچنین درباره تنگه هرمز، امنیت مسیر‌های انرژی و حضور نیرو‌های آمریکا در منطقه ادعا‌هایی مطرح کرد.

روبیو، وزیر خارجه آمریکا مدعی شد: ایران فرصت‌های متعددی را برای دستیابی به توافق با ما درباره برنامه هسته‌ای خود از دست داده است.

ایران هرگز به یک برنامه هسته‌ای دست نخواهد یافت و در حالی که تلاش می‌کند نیرو‌های ما را از منطقه خارج کند، رئیس‌جمهور ترامپ این موضوع را نخواهد پذیرفت. ترامپ نیروی هوایی ایران را نابود کرد.

ما نمی‌توانیم بپذیریم که یک کشور به‌تنهایی بر یک مسیر مهم دریایی کنترل داشته باشد.

باید مسیر‌ها و منابع متنوعی برای تأمین انرژی وجود داشته باشد.

تنگه هرمز باز است و حجم نفتی که اکنون از این تنگه خارج می‌شود، دقیقاً برابر با میزان نفتی است که پیش از بسته شدن آن از این مسیر عبور می‌کرد.

روبیو در ادامه مدعی شد: مردم ایران در شرایط اقتصادی بسیار وخیمی قرار گرفته‌اند.

او گفت: اقتصاد ایران در آستانه رسیدن به وضعیتی قرار دارد که تعداد بسیار کمی از کشور‌های جهان تاکنون از نظر شدت وخامت اقتصادی تجربه کرده‌اند آنها مردم ایران را در شرایطی قرار داده‌اند که اکنون در آن به سر می‌برند.

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
مارکو روبیو توافق برنامه هسته‌ای
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
مدرسه‌ای که ۷ دانش‌آموز، ۴۹ پدر و ۴ مادرِ دانش‌آموزانش شهید شدند/ نام‌هایی که سند جنایت آمریکا هستند
عکس: بازیگر معروف سینما وقتی پاسدار بود!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادعای روبیو: تنگه هرمز در اختیار ایران نیست!
ایران دست رد به پیشنهادات هسته‌ای آمریکا زد
واکنش روبیو به خروج بمب‌افکن‌ها از فیرفورد
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
حکومت فعلی ایران یک دولت تسلیم‌شونده نیست/ اکثریت ایرانی‌ها خواستار تسلیم مقابل آمریکا نیستند
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید
تصاویر مقام اطلاعاتی که به جای سردار رادان شهید شد
لحظات قتل وحشیانه اسیران انصارالله یمن +18
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر
طعنه کوچک‌زاده به پسر پزشکیان را ببینید
سخنان جنجالی پسر پزشکیان درباره یمن را ببینید
ارسال پاسخ آمریکا به طرح ۷ روزه ایران برای پایان جنگ؛ قطر پیام را منتقل کرد
ادعای تلویزیون اسرائیل از برنامه ترامپ برای دو سال جنگ با ایران! + زیرنویس
گزارش خبرساز مجری صداوسیما حین مسابقه تکواندو
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟
خوانندگی پسر وزیر سابق را ببینید و بشنوید
نسخه انگلیسی بازی ریحانه پارسا در سریال پرحاشیه
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۷۹ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005rbp
tabnak.ir/005rbp