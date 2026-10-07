یک مقام ارشد ایرانی در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرد که پیشنهادهای آمریکا درباره برنامه هسته‌ای تهران با مطالبات ایران در تضاد است و در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای میان دو کشور در جریان نیست.

ایران دست رد به پیشنهادات هسته‌ای آمریکا زد





به گزارش تابناک؛ مقام ارشد ایرانی به رویترز گفت: هیچ مذاکره‌ای میان ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای تهران در جریان نیست

آمریکا ابتدا باید شروط تهران را بپذیرد تا موضوع هسته‌ای قابل مذاکره باشد. به‌ رسمیت‌ شناختن حق غنی‌سازی ایران از سوی آمریکا خط قرمز تهران است.

پیشنهادهای آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران با مطالبات تهران در تضاد است. ایران هرگز از حق خود برای غنی‌سازی صرف‌نظر نخواهد کرد، اما جزئیات غنی‌سازی می‌تواند بعداً مورد بحث قرار گیرد.