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تهرانی‌ها منتظر تغییر هوای پایتخت باشند

اداره کل هواشناسی استان تهران ضمن اشاره به وزش باد نسبتا شدید تا شدید در استان، از کاهش نسبی دما از شنبه (۱۸ مهر) خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۰۶
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هواشناسی

به گزارش تابناک؛ بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمه ابری، در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد و ابر پیش‌بینی می‌شود.

از بعد از ظهر امروز تا شنبه (۱۵ تا ۱۸ مهر) با گذر امواج ضعیفی از روی استان در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید، در نیمه جنوبی و مناطق غربی گاهی وزش باد شدید با گرد و خاک و در مناطق شمالی و غربی به‌ویژه ارتفاعات بالادست در بعضی ساعت‌ها رگبار پراکنده گاهی با رعد و برق رخ می‌دهد.

امروز افزایش نسبی دما و از روز شنبه روند کاهش نسبی دما در گستره استان مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا (۱۶ مهر) کمی ابری از بعد از ظهر افزایش ابر و باد، گاهی بارش پراکنده و احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۲۲ و حداکثر دمای ۳۰ درجه سانتیگراد و طی ‌جمعه (۱۷ مهر) صاف تا کمی ابری از بعد از ظهر افزایش باد با حداقل دمای ۲۱ و حداکثر دمای ۳۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

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