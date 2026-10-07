به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، ترکیه برای بسیاری از ایرانی‌ها با استانبول، سواحل آنتالیا، مراکز خرید و سریال‌های تلویزیونی شناخته می‌شود؛ اما پشت این تصویر آشنا، دنیای دیگری هم جریان دارد؛ دنیای شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته، رقابت‌های پنهان و درگیری‌هایی که گاه سال‌ها ادامه پیدا می‌کنند.

حالا آشتی علنی دو خاندان شناخته‌شده در پرونده‌های جرایم سازمان‌یافته، پس از حدود دو دهه خصومت، بار دیگر این بخش کمتر دیده‌شده از ترکیه را به صدر اخبار آورده است؛ آشتی‌ای که با ورود دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی‌گرا همراه شد و در شرایطی اتفاق افتاد که تنها چند هفته پیش، پرونده‌ای درباره حمله به یکی از این چهره‌ها با کشف سلاح‌های سنگین و راکت‌انداز خبرساز شده بود.

شاهین‌لر و سارال‌لار؛ دشمنی که ۲۰ سال طول کشید

نام شاهین‌لر و سارال‌لار سال‌هاست در گزارش‌های مربوط به جرایم سازمان‌یافته ترکیه دیده می‌شود. اختلاف میان دو طرف به اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی بازمی‌گردد و در طول سال‌ها، درگیری آنها به قتل و حملات مسلحانه نیز کشیده شد.

یکی از نقاط مهم این نزاع به سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ بازمی‌گردد؛ زمانی که کشته شدن حسین سارال در رم ایتالیا، به یکی از وقایع مهم این درگیری تبدیل شد.در سال ۲۰۱۴ نیز ودات شاهین، برادر سدات شاهین، در استانبول کشته شد و دو سال بعد، ویلای سدات شاهین در بی‌کوز استانبول هدف حمله مسلحانه قرار گرفت.

این سلسله درگیری‌ها باعث شد نام دو خانواده در سال‌های مختلف در پرونده‌های جنایی و تحقیقات مربوط به جرایم سازمان‌یافته ترکیه تکرار شود.

چند هفته قبل؛ راکت‌انداز و طرح حمله

درست در شرایطی که هنوز اختلافات دو طرف در حافظه خبری ترکیه وجود داشت، پرونده‌ای جدید خبرساز شد. پلیس ترکیه در شهریورماه در عملیاتی در استانبول، از کشف راکت‌انداز، مهمات راکتی، مهمات ضدتانک، سلاح‌های بلند و خودکار و مقادیر قابل توجهی مهمات خبر داد.

تحقیقات قضایی این تجهیزات را به طرح حمله علیه سدات شاهین مرتبط دانست و در جریان پرونده، ۱۹ نفر بازداشت شدند. نام برخی افراد مرتبط با جریان سارال‌لار نیز در تحقیقات مطرح شد. البته اتهامات مطرح‌شده در مرحله تحقیقات را نمی‌توان به‌عنوان محکومیت قطعی افراد تلقی کرد؛ اما کشف این تجهیزات نشان می‌داد که اختلاف میان دو طرف هنوز می‌توانست تبعات امنیتی جدی داشته باشد.

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وقتی باغچلی میان دو طرف قرار گرفت

در چنین شرایطی، دیدار سدات شاهین و برهان‌الدین سارال با دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی‌گرا، توجه رسانه‌ها را جلب کرد. این دیدار در مقر حزب در آنکارا انجام شد و تصاویر آن نیز منتشر شد؛ تصاویری که دو طرف را در کنار یکدیگر نشان می‌داد و از پایان خصومت چندین‌ساله حکایت داشت.

چند روز بعد نیز مراسمی در ارتباط با این آشتی برگزار شد که گزارش‌ها تعداد حاضران در آن را حدود ۴ هزار نفر اعلام کردند. سدات شاهین بعدها گفت که پذیرش این آشتی با درخواست باغچلی انجام شده است.

به این ترتیب، اختلافی که سال‌ها در سطح شبکه‌های جنایی و خانوادگی دنبال شده بود، این بار با حضور یک چهره سیاسی شناخته‌شده، شکل علنی پیدا کرد.

پشت نام «مافیای ترکیه» چه می‌گذرد؟

«مافیای ترکیه» یک سازمان واحد و متمرکز نیست؛ بلکه اصطلاحی است که رسانه‌ها و نهادهای قضایی برای اشاره به مجموعه‌ای از شبکه‌ها و گروه‌های جرایم سازمان‌یافته به کار می‌برند. پرونده‌های مختلف در ترکیه و اروپا، اتهاماتی مانند قتل، اخاذی، تهدید، قاچاق مواد مخدر و سلاح، پولشویی و فعالیت‌های سازمان‌یافته را علیه برخی اعضای این شبکه‌ها مطرح کرده‌اند.

در سال‌های اخیر نیز تحقیقات قضایی در کشورهای اروپایی نشان داده است که بخشی از این شبکه‌ها فعالیت‌هایی فراتر از مرزهای ترکیه دارند و در پرونده‌های مرتبط با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته در کشورهای مختلف نام برخی چهره‌های ترکیه‌ای دیده می‌شود.

سدات پکر؛ نامی که دوباره ظاهر شد

در حاشیه این آشتی، نام سدات پکر نیز مطرح شد؛ چهره‌ای شناخته‌شده در پرونده‌های جرایم سازمان‌یافته ترکیه که سال‌هاست خارج از این کشور به سر می‌برد. پکر در سال‌های گذشته با انتشار ویدئوهای گسترده در فضای مجازی، ادعاهای جنجالی درباره برخی چهره‌های سیاسی و اقتصادی ترکیه مطرح کرده بود.

پس از انتشار خبر آشتی شاهین و سارال، پکر نیز از این اتفاق استقبال کرد و از نقش باغچلی در پایان دادن به این خصومت تشکر کرد. در مراسم پس از آشتی نیز تاج گلی با نام سدات پکر دیده شد؛ جزئیاتی که باعث شد نام او بار دیگر در کنار دو خاندان رقیب قرار بگیرد.

آشتی دو خاندان چه معنایی دارد؟

ماجرای شاهین‌لر و سارال‌لار فقط پایان یک اختلاف قدیمی نیست؛ این اتفاق تصویری متفاوت از ساختارهای غیررسمی قدرت در ترکیه ارائه می‌دهد؛ جایی که روابط خانوادگی، شبکه‌های اقتصادی، چهره‌های جنجالی و حتی سیاستمداران می‌توانند در یک پرونده واحد کنار هم قرار بگیرند.

با این حال، اینکه این آشتی تا چه اندازه پایدار خواهد بود و آیا واقعاً به چند دهه خصومت پایان می‌دهد، هنوز مشخص نیست. آنچه اکنون در برابر افکار عمومی قرار گرفته، تصویری متفاوت از ترکیه‌ای است که معمولاً از قاب گردشگری و سریال‌های تلویزیونی دیده می‌شود؛ ترکیه‌ای که در کنار خیابان‌های توریستی و شهرهای مدرنش، سابقه‌ای طولانی از فعالیت شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته و درگیری‌های زیرزمینی نیز دارد.