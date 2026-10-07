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کد خبر: ۱۳۹۷۶۹۹
بازدید: ۱۶۱۹

عکس: پنجره‌ای به گذشته؛ حضور رهبر شهید در طرح سرشماری سال ۱۳۶۵

همزمان با سالروز آغاز نخستین سرشماری عمومی نفوس و مسکن پس از انقلاب اسلامی، تصاویری از حضور مأموران آمارگیر در منزل حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت در محله پاستور تهران، برای نخستین بار منتشر شد. این تصاویر که مربوط به ۱۶ مهر ۱۳۶۵ است، روایتگر مشارکت مسئولان عالی‌رتبه نظام در این طرح ملی و ثبت اطلاعات خانوار در آن مقطع حساس تاریخی است.

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برچسب‌ها:
عکس تاریخی رهبر شهید انقلاب سرشماری سال ۱۳۶۵
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