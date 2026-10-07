قیمت طلا و سکه امروز ۱۵ مهر / سکه امامی یکشبه ۴ میلیون ریخت!

قیمت طلا و سکه امروز مسیر جدیدی رفت ؛ به طوری کحه قیمت سکه امامی از مرز ۲۷۲ میلیون به ۲۶۸ میلیون عقب نشست و قیمت طلای ۱۸ عیار هم بیش از ۳۷۷ هزار تومان در هر گرم افت کرد و نکته عجیب اینجاست که این بار بازار داخلی برخلافِ دیروز، با انس جهانی همسو شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، قیمت طلا و سکه امروز پس از صعود روز گذشته تغییر جهت داد و وارد یک موج عقب‌نشینی و کاهش قیمت شد این درحالی است که همسو شدن افت انس جهانی طلا با تعدیل انتظارات تورمی در بازار داخلی، ترمز صعودی قیمهت ها را کشید.

قیمت سکه امامی یا طرح جدید امروز ۲۶۸,۹۰۰,۰۰۰ شد درحالی که روز گذشته ۲۷۲,۹۰۰,۰۰۰ بود که کاهش ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومانی داشت همچنین سکه بهار آزادی یا طرح قدیم ۲۶۱,۹۰۰,۰۰۰ شد که نسبت به دیروز که ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ بود افت ۲,۱۰۰,۰۰۰ هزارتومانی داشت .

قیمت نیم سکه امروز به ۱۴۲,۹۰۰,۰۰۰هزارتومان رسید که نسبت به روز گذشته که ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ هزارتومان بود میزان ۲,۱۰۰,۰۰۰ افت را ثبت کرد و ربع سکه امروز به ۷۷,۶۰۰,۰۰۰ هزارتومان رسید که نسبت به دیروز که ۷۹,۱۰۰,۰۰۰ شد ۱,۵۰۰,۰۰۰ پایین آمد البته سکه گرمی هم امروز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰هزارتومان قیمت خورد که بدون تغییر نسبت به روز گذشته باقی ماند.

هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۲۶,۴۴۸,۵۸۹ شد که نسبت به دیروز ۲۶,۸۲۶,۰۳۰ هزارتومان شد ۳۷۷,۴۴۱ هزارتومان کاهش یافت و هر گرم طلای ۲۴ عیار امروز ۳۵,۲۶۴,۷۸۵ هزارتومان شد که نسبت به دیروز که ۳۵,۷۶۸,۰۴۰ هزارتومان شد ۵۰۳,۲۵۵ هزارتومان کاهشی شد. هر مثقال| طلای آبشده امروز ۱۱۴,۵۷۰,۰۰۰ هزارتومان شد که نسبت به دیروز که ۱۱۶,۲۰۵,۰۰۰هزارتومان شد ۱,۶۳۵,۰۰۰ هزارتومان کاهشی شد البته انس جهانی طلا امروز ۴,۱۳۷/۹۰ دلار شد که نسبت به دیروز که ۴,۱۳۹/۶۰ دلار بود افت داشت.

عقب‌نشینی سنگین سکه امامی

سکه امامی که روز گذشته مرز ۲۷۲ میلیون تومان را رد کرده بود، امروز با افت ۴ میلیون تومانی مواجه شد و به کانال ۲۶۸ میلیون تومان عقب نشست و این ریزش نشان‌دهنده خروج خریداران هیجانی روز قبل و اصلاح حباب سکه است.

هم‌راستایی بازار داخلی با انس جهانی

برخلاف دیروز که بازار داخلی علی‌رغم افت انس جهانی رشد کرده بود، امروز هر دو عامل ترازوی طلا یعنی نرخ دلار داخلی و اونس جهانی هم‌جهت شده و کاهش انس جهانی به ۴,۱۳۷/۹۰ دلار سیگنال افت قیمت را به بازار تهران مخابره کرد.

افت یکدست قطعات طلا و سکه

ازسویی دیگر، تمام قطعات طلا مانند طلای ۱۸ عیار افت بیش از ۳۷۷ هزار تومانی در هر گرم داشت و طلای آبشده افتی قابل توجهی در هر مثقال داشت و این تقارن درصد افت، واکنش طبیعی فرمول محاسباتی طلا به کاهش نرخ ارز و انس است.

پیش‌بینی بازار در روزهای آینده...

اما به نظر می رسد با تخلیه هیجان روز گذشته، بازار طلا و سکه در پایان هفته در ی محدوده نوسانی محدود تنفس کند و احتمالا سطوح حمایتی سکه و طلا برای سکه امامی، مرز ۲۶۵ میلیون تومان حمایت مهمی محسوب است و برای طلای ۱۸ عیار، کانال ۲۶ میلیون تومان کف حمایتی کوتاه‌مدت است. البته روند قیمت دلار در بازار آزاد همچنان فرمان‌دهنده اصلی بازار طلا است. در صورتی که دلار تثبیت شود، طلا گام‌های بعدی خود را صرفاً بر اساس نوسانات اونس جهانی تنظیم خواهد کرد.