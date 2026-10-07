پیشنهاد اهدای جام به شهدای میناب
سرپرست دبیرکلی فدراسیون گفت: پیشنهادی توسط چند باشگاه برای اهدا جام قهرمانی فصل گذشته به شهدای مظلوم میناب مطرح شده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۹۶| |
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به گزارش تابناک؛ حامد مومنی،سرپرست دبیرکلی فدراسیون عنوان کرد: موضوع اهدا جام قهرمانی فصل گذشته در دستور کار جلسات اخیر هیات رئیسه فدراسیون نبوده است.
وی افزود:صرفا در یکی از جلسات اخیر،پیشنهادی توسط چند باشگاه برای اهدا جام قهرمانی به شهدای مظلوم میناب مطرح شد.هیچ بحث دیگری درباره موضوع فصل گذشته مطرح نشده است.
منبع: سایت رسمی فدراسیون فوتبال
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