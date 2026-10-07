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پیشنهاد اهدای جام به شهدای میناب

سرپرست دبیرکلی فدراسیون گفت: پیشنهادی توسط چند باشگاه برای اهدا جام قهرمانی فصل گذشته به شهدای مظلوم میناب مطرح شده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۹۶
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مومنی

به گزارش تابناک؛ حامد مومنی،سرپرست دبیرکلی فدراسیون عنوان کرد: موضوع اهدا جام قهرمانی فصل گذشته در دستور کار جلسات اخیر هیات رئیسه فدراسیون نبوده است.

وی افزود:صرفا در یکی از جلسات اخیر،پیشنهادی توسط چند باشگاه برای اهدا جام قهرمانی به شهدای مظلوم میناب مطرح شد.هیچ بحث دیگری درباره موضوع فصل گذشته مطرح نشده است.

منبع: سایت رسمی فدراسیون فوتبال

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شهدای میناب حامد مومنی اهدای جام
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نظرات بینندگان
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در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
امین
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
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پاسخ
اون چند باشگاه حق اعلام نظر ندارن،جام فقط و فقط به استقلال تعلق داره
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