حضور بدون حجاب همسر علی دایی؛ تالار پلمب شد

حضور بدون حجاب همسر علی دایی در یک مراسم خصوصی در قم، حاشیه‌ساز شد و در پی واکنش‌ها، تالار محل برگزاری مراسم پلمب شد.

به گزارش تابناک؛ پس از حضور علی دایی پیشکوست فوتبال و همسر وی بدون رعایت حجاب، در همایش مرتبط با یک شرکت خصوصی در تالار کهکشان غدیر، جمعی از شهروندان این شهر نسبت به این رفتار خلاف شرع و قانون واکنش نشان داده و خواستار برخورد قوه قضائیه با عوامل مرتبط و فرد خاطی شدند.

پس از این مطالبه، قرارگاه امنیتی سجاد اعلام کرد که به‌دنبال برگزاری مراسمی در یکی از تالار‌های شهر که به‌دلیل عدم رعایت قوانین و ضوابط مرتبط و حضور افراد خاص و مکشفه‌ها، نارضایتی عموم مردم متدین شهر قم را در پی داشت، صنف برگزارکننده با دستور مستقیم دادستان قم توسط عوامل پلیس اماکن پلمب و برای عوامل برگزارکننده پرونده قضایی تشکیل شده است.

طبق اطلاعیه قرارگاه سجاد، دادستان قم گفته به‌دلیل شأن و منزلت شهر مقدس قم بایستی در صدور مجوز یا برگزاری اینگونه مراسمات ملاحظات لازم در نظر گرفته شده و ضوابط و مقررات ابلاغی کاملاً رعایت گردد؛ در غیر این صورت با مشاهده تخلف، بدون اغماض و با قاطعیت با فرد یا افراد متخلف برخورد خواهد شد.

منبع: فارس