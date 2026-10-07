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حضور بدون حجاب همسر علی دایی؛ تالار پلمب شد

حضور بدون حجاب همسر علی دایی در یک مراسم خصوصی در قم، حاشیه‌ساز شد و در پی واکنش‌ها، تالار محل برگزاری مراسم پلمب شد.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۸۶
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3474 بازدید
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۵
پلمب

به گزارش تابناک؛ پس از حضور علی دایی پیشکوست فوتبال و همسر وی بدون رعایت حجاب، در همایش مرتبط با یک شرکت خصوصی در تالار کهکشان غدیر، جمعی از شهروندان این شهر نسبت به این رفتار خلاف شرع و قانون واکنش نشان داده و خواستار برخورد قوه قضائیه با عوامل مرتبط و فرد خاطی شدند.

پس از این مطالبه، قرارگاه امنیتی سجاد اعلام کرد که به‌دنبال برگزاری مراسمی در یکی از تالار‌های شهر که به‌دلیل عدم رعایت قوانین و ضوابط مرتبط و حضور افراد خاص و مکشفه‌ها، نارضایتی عموم مردم متدین شهر قم را در پی داشت، صنف برگزارکننده با دستور مستقیم دادستان قم توسط عوامل پلیس اماکن پلمب و برای عوامل برگزارکننده پرونده قضایی تشکیل شده است.

طبق اطلاعیه قرارگاه سجاد، دادستان قم گفته به‌دلیل شأن و منزلت شهر مقدس قم بایستی در صدور مجوز یا برگزاری اینگونه مراسمات ملاحظات لازم در نظر گرفته شده و ضوابط و مقررات ابلاغی کاملاً رعایت گردد؛ در غیر این صورت با مشاهده تخلف، بدون اغماض و با قاطعیت با فرد یا افراد متخلف برخورد خواهد شد.

منبع: فارس

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همسر علی دایی بدون حجاب پلمب تالار
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
3
11
پاسخ
دز خیابان تعداد زیادی روسری ندارن!
همه جا را پلمب کنید!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
با مفسدان اجتماعی باید با مشت آهنین برخورد کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
6
4
پاسخ
هرچی میشکیم از این سلبریتیهایی که با پول این کشور و نظام به ثروت مکنت رسیدن بعد کلا این نظام قبول ندارن خنده داره میکشیم فرهنگ ایران نابود کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
5
4
پاسخ
خیلی عالی
ممنونیم از قوه قضائیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
0
0
پاسخ
هر دم از این باغ بری می رسد

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