نبض خبر
تصاویر جنجالی که باعث پلمب رستوران شد
یک رستوران تبلیغ کرده بود که به باحجابها آش رایگان میدهد و همین مسئله با اعتراضهایی مبنی بر توهین به محجبهها همراه شد. در نهایت همین مسئله باعث حمله به رستوران از سوی برخی معترضین و پلمبش توسط مسئولین امر شد.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر پلمب رستوران حجاب پلمب ویدیو
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این تصاویر که همش تار و غیر قابل دیدنه
شما حق ندارید با وقت و اعصاب مخاطبانتون بازی کنید.
شما حق ندارید با وقت و اعصاب مخاطبانتون بازی کنید.
پلمپ کردن بدون جریمه سنگین تنها به نفع مجرم میشه. طرف دوروز دیگه رفع پلمپ میشه و با این تبلیغاتی که براش شده مشتری اش ده برابر میشه.
یعنی چی مشتی بدکاره حمله کردن به فردی که آش رایگان به باحجاب ها میده رستوران این بزرگ مرد رو پلمپ کردید؟ اصلا نباید به بی حجاب نوچه صهیون آش بفروشه.
وقتی برهنگی و فحشا آزاد شد، طرفداران آزادی های حیوانی باز هم قانع نمیشن و هجوم به اعتقادات دیگران رو شروع میکنن، کی شود دریا به پوز سگ نجس.
همون روز اول اخطار داده شد که اینها دنبال حجاب اختیاری نیستن و اینها در نهایت دنبال بی حجابی اجباری هستن. یعنی همونطور که غربی ها زنهارو مجبور میکنن همه جا برهنه باشن، اینها در ایران دنبال همین هستن و میخوان زنان عفیف و نجیف و باحیا رو اینطور تمسخر کنن که اونهاهم برای پذیرفته شدن به بی حجابی رو بیارن.
جلوی این شیاطین پست و پلید وا ندید
جلوی این شیاطین پست و پلید وا ندید