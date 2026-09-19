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کد خبر:۱۳۹۵۰۴۱
کد خبر:۱۳۹۵۰۴۱
8079 بازدید
نظرات: ۱۵
نبض خبر

تصاویر جنجالی که باعث پلمب رستوران شد

یک رستوران تبلیغ کرده بود که به باحجاب‌ها آش رایگان می‌دهد و همین مسئله با اعتراض‌هایی مبنی بر توهین به محجبه‌ها همراه شد. در نهایت همین مسئله باعث حمله به رستوران از سوی برخی معترضین و پلمبش توسط مسئولین امر شد.
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برچسب‌ها:
نبض خبر پلمب رستوران حجاب پلمب ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
0
36
پاسخ
این تصاویر که همش تار و غیر قابل دیدنه

شما حق ندارید با وقت و اعصاب مخاطبانتون بازی کنید.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
12
10
پاسخ
پلمپ کردن بدون جریمه سنگین تنها به نفع مجرم میشه. طرف دوروز دیگه رفع پلمپ میشه و با این تبلیغاتی که براش شده مشتری اش ده برابر میشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
22
9
پاسخ
غربگرایی بلای جان مردم ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
0
21
پاسخ
ما که چیزی ندیدیم خوش به حال اونایی که دیدن
ناشناس
|
Canada
|
۱۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
1
27
پاسخ
حمله به رستوران قانونیه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
0
22
پاسخ
چه تصاویر گویایی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
7
6
پاسخ
یعنی چی مشتی بدکاره حمله کردن به فردی که آش رایگان به باحجاب ها میده رستوران این بزرگ مرد رو پلمپ کردید؟ اصلا نباید به بی حجاب نوچه صهیون آش بفروشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
19
6
پاسخ
وقتی برهنگی و فحشا آزاد شد، طرفداران آزادی های حیوانی باز هم قانع نمیشن و هجوم به اعتقادات دیگران رو شروع میکنن، کی شود دریا به پوز سگ نجس.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
13
6
پاسخ
همون روز اول اخطار داده شد که اینها دنبال حجاب اختیاری نیستن و اینها در نهایت دنبال بی حجابی اجباری هستن. یعنی همونطور که غربی ها زنهارو مجبور میکنن همه جا برهنه باشن، اینها در ایران دنبال همین هستن و میخوان زنان عفیف و نجیف و باحیا رو اینطور تمسخر کنن که اونهاهم برای پذیرفته شدن به بی حجابی رو بیارن.

جلوی این شیاطین پست و پلید وا ندید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
18
7
پاسخ
جنبش فواحش بی حجابی و بی حیایی رو عادی سازی کرد و حالا دنبال بی حجابی اجباریه! بردارید میلیاردی جریمه ش کنید تا دیگه کسی همچین غلطی نکنه
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