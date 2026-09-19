تصاویر جنجالی که باعث پلمب رستوران شد

یک رستوران تبلیغ کرده بود که به باحجاب‌ها آش رایگان می‌دهد و همین مسئله با اعتراض‌هایی مبنی بر توهین به محجبه‌ها همراه شد. در نهایت همین مسئله باعث حمله به رستوران از سوی برخی معترضین و پلمبش توسط مسئولین امر شد.