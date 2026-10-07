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عضو گروهک تجزیه‌طلب در ترکیه به دام افتاد

یکی از اعضای یک گروهک تجزیه‌طلب که قصد داشت از ترکیه راهی اروپا شود، توسط نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شد و قرار است به ایران بازگردانده شود.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۸۴
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بازداشت

به گزارش تابناک؛ یکی از اعضای گروهک تروریستی تجزیه‌طلب که قصد پناهندگی به اروپا را داشته، در کشور ترکیه توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و ایران بازگردانده خواهد شد.

فرد دستگیرشده سالهاست به گروهک تجزیه‌طلب کردی پیوسته و فعالیت زیاد و تبلیغات گسترده‌ای علیه جمهوری اسلامی داشته است. خط‌دهی به عوامل داخلی جهت آتش زدن و پرتاب کوکتل مولوتف و مواد محترقه، شعارنویسی و سنگ‌پراکنی به مغازه و منازل از دیگر اقدامات مخرب این عنصر گروهک تروریستی می‌باشد.

همچنین گفته شده او از عوامل اصلی آموزش و سازماندهی و هدایت اغتشاشگران به ویژه در فتنه سال ۱۴۰۱ به شمار می‌رود.

منبع: فارس

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گروهک تجزیه طلب ترکیه پناهندگی بازداشت
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