عضو گروهک تجزیهطلب در ترکیه به دام افتاد
یکی از اعضای یک گروهک تجزیهطلب که قصد داشت از ترکیه راهی اروپا شود، توسط نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شد و قرار است به ایران بازگردانده شود.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۸۴| |
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به گزارش تابناک؛ یکی از اعضای گروهک تروریستی تجزیهطلب که قصد پناهندگی به اروپا را داشته، در کشور ترکیه توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و ایران بازگردانده خواهد شد.
فرد دستگیرشده سالهاست به گروهک تجزیهطلب کردی پیوسته و فعالیت زیاد و تبلیغات گستردهای علیه جمهوری اسلامی داشته است. خطدهی به عوامل داخلی جهت آتش زدن و پرتاب کوکتل مولوتف و مواد محترقه، شعارنویسی و سنگپراکنی به مغازه و منازل از دیگر اقدامات مخرب این عنصر گروهک تروریستی میباشد.
همچنین گفته شده او از عوامل اصلی آموزش و سازماندهی و هدایت اغتشاشگران به ویژه در فتنه سال ۱۴۰۱ به شمار میرود.
منبع: فارس
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