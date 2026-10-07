چهار عامل اصلی بوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام

معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: نمی‌توان همچنان با زیرساخت‌هایی که برای چند دهه قبل طراحی شده‌اند، پاسخگوی نیاز امروز تهران بود.

به گزارش تابناک؛ سعید محمودی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست درباره تداوم استشمام بوی نامطبوع در مسیر فرودگاه امام خمینی (ره) اظهار کرد: در این منطقه چند مسأله درهم‌تنیده وجود دارد که نمی‌توان نقش هیچ‌کدام را نادیده گرفت.

وی افزود: برخی دامداری‌ها بدون ارزیابی و توجه کافی به شرایط منطقه مستقر شده‌اند و برخی نیز شاید حتی پیش از احداث فرودگاه در این منطقه فعالیت می‌کرده‌اند؛ بنابراین این دامداری‌ها امروز می‌توانند در انتشار تولید بوی نامطبوع مؤثر باشند.

رودخانه، تصفیه‌خانه و برکه‌های مردابی

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: از سوی دیگر، رودخانه‌ای که از سمت تهران وارد این محدوده می‌شود و همچنین تصفیه‌خانه‌ای که در منطقه قرار دارد، می‌توانند در ایجاد آلودگی و بوی نامطبوع نقش داشته باشند.

وی ادامه داد: برکه‌هایی نیز در این محدوده ایجاد شده که به نوعی حالت مردابی پیدا کرده‌اند و آنها هم در انتشار بو مؤثر هستند.

مسأله سایت آرادکوه و محل دفع پسماند

محمودی عامل مهم دیگر را وجود سایت دفع پسماند آرادکوه دانست و بیان کرد: به نظر من، شاید بیش از همه، مسأله سایت آرادکوه و محل دفع پسماند در این منطقه اهمیت داشته باشد.

وی توضیح داد: این سایت یکی از بزرگ‌ترین سایت‌های دفع پسماند در منطقه خاورمیانه است و فاصله نسبتا کمی با فرودگاه دارد. بنابراین، با توجه به جهت وزش باد، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر انتشار بوی نامطبوع منطقه داشته باشد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کنترل شرایط آرادکوه گفت: همکاران ما در شهرداری تلاش‌های زیادی برای ارتقای شرایط این منطقه انجام داده‌اند، اما به‌طور قطع، کنترل پسماند بر محیط اطراف خود اثر دارد و باید اقدامات بیشتری برای مدیریت آن انجام شود.

وی افزود: شرایط دفن پسماند باید بهتر و بازیافت، کاهش پسماند از مبدأ و مدیریت اصولی‌تر پسماند با جدیت بیشتری دنبال شود. این موضوع نیازمند یک برنامه بلندمدت است. البته در ۴، ۵ سال گذشته اقداماتی در زمینه کاهش پسماند از مبدأ و بهبود شرایط محل دفن انجام شده است، از جمله در زمینه کنترل شیرآبه.

این مسئول تأکید کرد: هرچه شرایط آرادکوه بهتر شود و مدیریت پسماند در این سایت ارتقا پیدا کند، به نظر من بوی نامطبوع در منطقه نیز کاهش خواهد یافت.

زیرساخت‌های چند دهه قبل پاسخگوی نیاز امروز تهران نیست

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه، با اشاره به افزایش جمعیت تهران و شهر‌های پیرامونی، بر ضرورت ایجاد یک سایت جدید، مکانیزه و مبتنی بر اصول علمی برای مدیریت پسماند پایتخت تأکید کرد.

وی توضیح داد: نباید جمعیتی را که امروز تهران و شهر‌های پیرامونی آن در خود جای داده‌اند، با شرایط گذشته مقایسه کرد. آرادکوه در دوره‌ای طراحی شد که جمعیت تهران به ۵ میلیون نفر هم نمی‌رسید، اما امروز جمعیت تهران با شهر‌های اقماری بیش از ۱۵ میلیون نفر است، ضمن اینکه جمعیت شناور و افرادی که به‌صورت موقت وارد تهران می‌شوند نیز پسماند تولید می‌کنند.

وی افزود: این شرایط نشان می‌دهد که حتما باید برای تهران به فکر یک سایت جدید، مکانیزه‌تر، پیشرفته‌تر و مبتنی بر اصول علمی برای مدیریت پسماند باشیم.

این مسئول بیان کرد: افزایش جمعیت و در نتیجه افزایش تولید پسماند، ضرورت بازنگری در زیرساخت‌های مدیریت پسماند پایتخت را بیشتر کرده است و نمی‌توان همچنان با زیرساخت‌هایی که برای چند دهه قبل طراحی شده‌اند، پاسخگوی نیاز امروز تهران بود.

چالش مدیریت پسماند‌های صنعتی در تهران

محمودی همچنین با اشاره به وضعیت پسماند‌های صنعتی در استان تهران گفت: یکی دیگر از مشکلاتی که در سال‌های گذشته وجود داشته، نبود یک سایت مناسب برای دریافت و مدیریت پسماند‌های صنعتی در استان تهران بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به حجم بالای فعالیت‌های صنعتی در تهران، ضرورت وجود زیرساخت مناسب برای مدیریت پسماند‌های صنعتی کاملا جدی است. در گذشته، به دلیل نبود چنین سایتی، بخشی از این پسماند‌ها برای مدیریت و دفع به استان‌های دورتر منتقل می‌شد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: مدیریت پسماند تهران نیازمند نگاه بلندمدت، زیرساخت‌های متناسب با جمعیت و توسعه فناوری‌های جدید است و باید هم برای پسماند عادی و هم برای پسماند صنعتی راهکار‌های علمی و پایدار در نظر گرفته شود.