عکس: فرود هواپیمای شجاعت در تهران؛ محاصره الحدیده شکسته شد

پس از انجام یک عملیات پروازی دشوار در آسمان یمن و پشت سر گذاشتن بمباران‌های سنگین در فرودگاه الحدیده، هواپیمای حامل تیم پرواز ایرانی سرانجام در فرودگاه امام خمینی (ره) فرود آمد. این تیم پروازی که با هدف شکستن محاصره یمن به این کشور عزیمت کرده بودند، با ورود به سالن فرودگاه، مأموریت خود را با موفقیت به پایان رساندند.