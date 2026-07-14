عکس: فرود هواپیمای شجاعت در تهران؛ محاصره الحدیده شکسته شد
پس از انجام یک عملیات پروازی دشوار در آسمان یمن و پشت سر گذاشتن بمبارانهای سنگین در فرودگاه الحدیده، هواپیمای حامل تیم پرواز ایرانی سرانجام در فرودگاه امام خمینی (ره) فرود آمد. این تیم پروازی که با هدف شکستن محاصره یمن به این کشور عزیمت کرده بودند، با ورود به سالن فرودگاه، مأموریت خود را با موفقیت به پایان رساندند.
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نظرات شما
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ناشناس
۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۰
آفرین بر شما مردان و زنان شجاع و دلاور جمهوری اسلامی ایران. آفرین و درود بر شما.
محمدعلی
۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۷
میدونید به هیچ وجه عربستان جرات شلیک مستقیم به هواپیمای ایرانی را ندارند. میدونه شدیدا و بسیار آسیب پذیرتر از امارات و فطر و اردن است. کاملا دست به عصاست. متاسفانه بن سلمان وعده ی خود را عملی کرد و جنگ را به داخل خاک ایران کشاند. چندین سال میلیاردها دلار هزینه کرد تا بلاخره امریکا وارد ایران بشود. این هم بگذرد ! زمستان میرود و روسیاهی به ذغال میماند
ناشناس
باسلام
بله دقیقا درسته ایران دیگر مماشات نخواهد کزد چنانچه عربستان به هواپیمای کشورمان آسیب می رساند شک نکنید امروز پالایشگاهی به نام آرامکو وجود نداشت خون قائدشهید می جوشد
بله دقیقا درسته ایران دیگر مماشات نخواهد کزد چنانچه عربستان به هواپیمای کشورمان آسیب می رساند شک نکنید امروز پالایشگاهی به نام آرامکو وجود نداشت خون قائدشهید می جوشد