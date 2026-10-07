واکنش پاک‌نژاد به اظهارات ترامپ: به دروغ پناه برده‌اند

به گزارش تابناک؛ وزیر پیشین نفت در پیامی نوشت: استعفای من هیج ارتباطى با ادعاهاى شب کَذشته ترامپ ندارد.

پاک‌نژاد، سرباز وطن و یکى از میلیون‌ها جان‌فداى ایران عزیز است.

اگرچه تنها چند ماه پس از تصدى وزارت نفت از سوى دشمن شماره یک مردم ایران تحریم شدم، اما به لطف خدا، فرایند تولید و صدور نفت ایران با همت کارکنان غیور صنعت نفت حتی در شرایط تحریم و محاصره هم ادامه یافت.

ضربه سختی خورده‌اند، طبیعى است پناه بردن آن‌ها به طرح این‌گونه ادعاهاى دروغین.