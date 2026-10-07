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واکنش پاک‌نژاد به اظهارات ترامپ: به دروغ پناه برده‌اند

محسن پاک نژاد گفت: استعفای من هیج ارتباطى با ادعاهاى دونالد ترامپ ندارد.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۶۷
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پاک‌نژاد

به گزارش تابناک؛ وزیر پیشین نفت در پیامی نوشت: استعفای من هیج ارتباطى با ادعاهاى شب کَذشته ترامپ ندارد.

پاک‌نژاد، سرباز وطن و یکى از میلیون‌ها جان‌فداى ایران عزیز است.

اگرچه تنها چند ماه پس از تصدى وزارت نفت از سوى دشمن شماره یک مردم ایران تحریم شدم، اما به لطف خدا، فرایند تولید و صدور نفت ایران با همت کارکنان غیور صنعت نفت حتی در شرایط تحریم و محاصره هم ادامه یافت.

ضربه سختی خورده‌اند، طبیعى است پناه بردن آن‌ها به طرح این‌گونه ادعاهاى دروغین.

واکنش پاک‌نژاد به اظهارات ترامپ: به دروغ پناه برده‌اند

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برچسب ها
پاک نژاد وزیر پیشین نفت وزیر نفت استعفا ترامپ صنعت نفت وزارت نفت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
mohmo
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
3
4
پاسخ
باریک الله به اقای مهندس پاک نژاد
چه جواب قشنگ و کاملی به خوک کله زرد دادید
ممنونیم
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