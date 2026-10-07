عکس: تخریب خانه فلسطینیان در الخلیل توسط ارتش اسرائیل
ارتش رژیم صهیونیستی با استفاده از ماشینآلات سنگین، خانهای متعلق به دو خانواده فلسطینی را در منطقه «حلته الدیرات» واقع در شهر الخلیل (در کرانه باختری اشغالی) تخریب کرد. این اقدام در ادامه روند تخریب منازل فلسطینیان توسط نیروهای نظامی اسرائیل صورت گرفته است.
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