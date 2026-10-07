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کد خبر: ۱۳۹۷۶۵۸
بازدید: ۱۲۱۰
نظرات: ۱

عکس: بحران مسکن و ناآرامی در خیابان‌های بارسلون

تنها ساعاتی پس از آنکه «پدرو سانچز»، نخست‌وزیر اسپانیا، در پی شکست دولت در تصویب طرح اضطراری مسکن در پارلمان، خواستار برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام در ۲۹ نوامبر شد، اعتراضات شدیدی در بارسلون شکل گرفت. این اعتراضات با دخالت نیروهای پلیس به درگیری و تنش در خیابان‌ها کشیده شد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل اسپانیا اعتراضات بارسلون
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۶
خب خدارو شکر!
این مشکلات طبیعی هستند
پاسخ
0
1