عکس: بحران مسکن و ناآرامی در خیابانهای بارسلون
تنها ساعاتی پس از آنکه «پدرو سانچز»، نخستوزیر اسپانیا، در پی شکست دولت در تصویب طرح اضطراری مسکن در پارلمان، خواستار برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام در ۲۹ نوامبر شد، اعتراضات شدیدی در بارسلون شکل گرفت. این اعتراضات با دخالت نیروهای پلیس به درگیری و تنش در خیابانها کشیده شد.
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برچسبها:عکس بین الملل اسپانیا اعتراضات بارسلون
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