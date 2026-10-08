En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

نخبگان در پستو، سالخوردگان وزارتخانه در ماموریت! / سهم جوان‌ها از مدیریت کشور کجاست؟

کد خبر: ۱۳۹۷۶۴۴
| |
702 بازدید

نخبگان در پستو، سالخوردگان وزارتخانه در ماموریت! / سهم جوان‌ها از مدیریت کشور کجاست؟

به گزارش تابناک، تصویری از دیدار رئیس‌جمهور با جمعی از سفرای جدید کشور منتشر شده؛ تصویری که فارغ از افراد حاضر در قاب، این سوال را پیش می‌کشد که در سازوکار انتخاب مدیران و نمایندگان کشور، سهم نخبگان، جوانان متخصص و نسل تازه مدیران کجاست؟ چرا وقتی کشور به دیپلماسی چابک، ایده‌های تازه و نیروهای آشنا با جهان امروز نیاز دارد، همچنان در بسیاری از انتصاب‌ها چهره‌هایی تکراری و سالخورده در صف ماموریت قرار می‌گیرند و بخش بزرگی از نیروهای متخصص باید از بیرون گود نظاره‌گر باشند؟

سفیر فقط یک عنوان اداری نیست که با سابقه طولانی‌تر، خودبه‌خود شایسته‌تر شود. نماینده ایران در یک کشور باید شناخت دقیق از اقتصاد، فناوری، جامعه و مناسبات سیاسی آن کشور داشته باشد و بتواند با زبان و منطق نسل جدید ارتباط برقرار کند. در فرآیند انتخاب سفرا، سن، سابقه و روابط اداری چقدر وزن دارد و تخصص، زبان‌دانی، تجربه واقعی بین‌المللی و توانایی کار با نسل جدید چقدر؟ اگر قرار است دیپلماسی اقتصادی و سیاسی کشور فعال‌تر شود، نمی‌توان با همان نگاه و همان چهره‌های چند دهه گذشته انتظار خروجی متفاوت داشت.

مشکل فقط سفرا نیست؛ این پرسش درباره بسیاری از مسئولیت‌های مدیریتی کشور هم صدق می‌کند. در دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز علمی و میان نسل جوان متخصص، نیروهایی هستند که سال‌ها برای کسب دانش و تجربه هزینه کرده‌اند، اما وقتی نوبت تصمیم‌گیری و مسئولیت می‌رسد، در بهترین حالت به تماشاگر تبدیل می‌شوند. جوانی که سال‌ها در دانشگاه‌های معتبر تحصیل کرده، چند زبان می‌داند، با اقتصاد و فناوری روز آشناست و تجربه کار بین‌المللی دارد، چرا نباید حداقل یک بار فرصت آزمودن توانایی خود را پیدا کند؟ قرار نیست هر جوانی صرفا به دلیل جوان بودن منصوب شود؛ بحث بر سر فرصت برابر برای شایستگی است.

کشوری که نخبگانش را پشت در نگه دارد و فرصت‌ها را مدام میان حلقه‌ای محدود از مدیران باسابقه بچرخاند، در نهایت با یک مشکل جدی روبرو می‌شود؛ جانشین‌پروری اتفاق نمی‌افتد. اگر قرار است مدیران فردا از امروز تربیت شوند، باید به آنها میدان داد؛ نه اینکه هر بار همان نیروهای قدیمی با عناوین تازه راهی مسئولیت شوند. مسئله، احترام به تجربه نیست؛ بلکه تجربه نباید بهانه‌ای برای بسته ماندن درهای مدیریت به روی نسل تازه باشد. ایران امروز بیش از همیشه به ترکیب «تجربه، تخصص و جوانی» نیاز دارد، نه مدیریتی که جوانان متخصص را در پستو نگه دارد و از پشت شیشه برایشان دست تکان بدهد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سفرا وزارت خارجه پست‌های مدیریتی نخبگان جوانان عرصه مدیریتی
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
مدرسه‌ای که ۷ دانش‌آموز، ۴۹ پدر و ۴ مادرِ دانش‌آموزانش شهید شدند/ نام‌هایی که سند جنایت آمریکا هستند
عکس: بازیگر معروف سینما وقتی پاسدار بود!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بدرقه سفرای جدید جمهوری اسلامی ایران به ۵ کشور توسط رئیس جمهور
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
لحظات قتل وحشیانه اسیران انصارالله یمن +18
حکومت فعلی ایران یک دولت تسلیم‌شونده نیست/ اکثریت ایرانی‌ها خواستار تسلیم مقابل آمریکا نیستند
خوانندگی پسر وزیر سابق را ببینید و بشنوید
تصاویر شهر طاعون زده روسیه
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید
تصاویر مقام اطلاعاتی که به جای سردار رادان شهید شد
لیست 10 نفره سیا: اینها نباید در ایران ترور شوند!
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»
طعنه کوچک‌زاده به پسر پزشکیان را ببینید
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟
سخنان جنجالی پسر پزشکیان درباره یمن را ببینید
ادعای تلویزیون اسرائیل از برنامه ترامپ برای دو سال جنگ با ایران! + زیرنویس
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۶ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005rae
tabnak.ir/005rae