واکنش خواهر تتلو به شایعه عفو برادرش

به دنبال انتشار دوباره ویدئویی در ساعات گذشته با موضوع عفو تتلو، مشخص شد که این تصاویر قدیمی و مربوط به ویدئو سال گذشته خواهر این خواننده بوده و خبر جدید درباره عفو وی درست نیست.

به گزارش تابناک؛ روز گذشته ویدئویی از خواهر تتلو (امیرحسین مقصودلو) در فضای مجازی پخش شده که در آن خبر از عفو و آزادی برادرش داده؛ موضوعی که موجی از شایعات و گمانه‌زنی‌ها را به همراه داشت.

اما طبق بررسی‌ها؛ این ویدئو متعلق به سال قبل است. خواهر مقصودلو سال گذشته در همین روزها بود که با انتشار این ویدئو ادعای عفو او را مطرح کرد.

خواهر تتلو شایعه عفو او را تکذیب کرد

خواهر امیر مقصودلو در ویدیویی اعلام کرد خبر‌ ادعایی مرتبط با عفو تتلو، صحت ندارد.

او گفت این خبر با هوش مصنوعی ساخته شده و در حال حاضر هیچ خبر رسمی یا قطعی درباره آزادی تتلو وجود ندارد.

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