En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

واکنش خواهر تتلو به خبر عفو برادرش

به دنبال انتشار دوباره ویدئویی در ساعات گذشته با موضوع عفو تتلو، مشخص شد که این تصاویر قدیمی و مربوط به ویدئو سال گذشته خواهر این خواننده بوده و خبر جدید درباره عفو وی درست نیست.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۳۸
| |
4600 بازدید
|
۳
تتلو

به گزارش تابناک؛ روز گذشته ویدئویی از خواهر تتلو (امیرحسین مقصودلو) در فضای مجازی پخش شده که در آن خبر از عفو و آزادی برادرش داده؛ موضوعی که موجی از شایعات و گمانه‌زنی‌ها را به همراه داشت.

اما طبق بررسی‌ها؛ این ویدئو متعلق به سال قبل است. خواهر مقصودلو سال گذشته در همین روزها بود که با انتشار این ویدئو ادعای عفو او را مطرح کرد.

خواهر تتلو شایعه عفو او را تکذیب کرد

خواهر امیر مقصودلو در ویدیویی اعلام کرد خبر‌ ادعایی مرتبط با عفو تتلو، صحت ندارد.

او گفت این خبر با هوش مصنوعی ساخته شده و در حال حاضر هیچ خبر رسمی یا قطعی درباره آزادی تتلو وجود ندارد.

بیشتر بخوانید

 واکنش متفاوت سحر قریشی به بازداشت تتلو 

اشتراک گذاری
برچسب ها
تتلو امیر تتلو خواهر تتلو آزادی تتلو امیر حسین مقصودلو آزادی تکذیب
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
مدرسه‌ای که ۷ دانش‌آموز، ۴۹ پدر و ۴ مادرِ دانش‌آموزانش شهید شدند/ نام‌هایی که سند جنایت آمریکا هستند
عکس: بازیگر معروف سینما وقتی پاسدار بود!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جنجال‌های حضور امیر تتلو در گرجستان؛ از تجمع خیابانی تا صدور بیانیه سفارت ایران!
امیر تتلو به ایران باز می‌گردد؟
چهره معصوم و بانمک «تتلو» در ۵ سالگی
اعدام تتلو متنفی شد؟
تصویری متفاوت از امیر تتلو در دادگاه و در برابر قاضی
حرف های آهنگساز مطرح درباره تتلو
روایتی که از خواندن یک آهنگ شکل گرفت؛ تتلو در روز عید غدیر آزاد می‌شود؟
دلیل اعتراض تتلو!
آزادی امیر تتلو تایید شد
برای شکایت از «تتلو یا تتلوها» باید در کجا اقامه دعوا کرد؟
تتلو خوانندگی را پس از آزادی ادامه می‌دهد / آزادی او فعلا منتفی است
تتلو مشمول عفو معیاری اخیر نمی‌شود
واکنش متفاوت سحر قریشی به بازداشت تتلو
تتلو در زندان ازدواج می کند!
«تتلو» می‌خواهد به پیاده روی اربعین برود!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
0
11
پاسخ
یه کمی برا برگشت به ایران عجله کرد
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
3
9
پاسخ
عفو تتلو یعنی به بازی گرفتن قوانین و مقررات حاکم . ‌تتلو ام الفساد است و عامل انحراف جوانان. باید به مجازاتی که قانون تعیین کرده برسد در غیر اینصورت قوانین و مقررات به سخره گرفته شده و حقوق مردمی که به قانون احترام میگذارند نادیده گرفته می‌شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
3
11
پاسخ
آخه این چرا باید عفو بشه. یکی ده متر کابل تو مملکت میدزده ته مجازات رو براش می‌برید این هر بی ناموسی که بگید کرده و ترویج داده چرا آخه چهره مظلوم بهش میدید
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
حکومت فعلی ایران یک دولت تسلیم‌شونده نیست/ اکثریت ایرانی‌ها خواستار تسلیم مقابل آمریکا نیستند
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید
تصاویر مقام اطلاعاتی که به جای سردار رادان شهید شد
لحظات قتل وحشیانه اسیران انصارالله یمن +18
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»
تشویق ایران توسط ترامپ برای ساخت بمب اتم! + زیرنویس
طعنه کوچک‌زاده به پسر پزشکیان را ببینید
سخنان جنجالی پسر پزشکیان درباره یمن را ببینید
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد
ارسال پاسخ آمریکا به طرح ۷ روزه ایران برای پایان جنگ؛ قطر پیام را منتقل کرد
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر
ادعای تلویزیون اسرائیل از برنامه ترامپ برای دو سال جنگ با ایران! + زیرنویس
گزارش خبرساز مجری صداوسیما حین مسابقه تکواندو
خوانندگی پسر وزیر سابق را ببینید و بشنوید
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۲ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۷ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۶۷ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۳ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۲ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005raY
tabnak.ir/005raY