En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

محمدرضا شریفی نیا و شیلا خداداد با آرام جعفری چه کردند؟!

آرام جعفری در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای فاش کرد که با ورود محمدرضا شریفی‌نیا و تیمش به سریال «پیامک از دیار باقی»، نقش اصلی او در این مجموعه به بازیگر دیگری واگذار شد و نقش او به عروس خانواده تغییر یافت.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۲۱
| |
390 بازدید
آرام جعفری

به گزارش تابناک، آرام جعفری، بازیگر شناخته‌شده تلویزیون، در گفت‌وگویی از اتفاقی در پشت‌صحنه سریال «پیامک از دیار باقی» گفت که باعث تغییر مسیر نقش او شد. او در این مصاحبه تایید کرد که در ابتدا قرارداد بازی در نقش همسر دوم (زن کوچک خانواده) را بسته بود و قرار بود یکی از نقش‌های کلیدی این مجموعه پرمخاطب را ایفا کند، اما روند اتفاقات در پیش‌تولید مسیر دیگری را رقم زد.

این بازیگر توضیح داد که پس از پیوستن محمدرضا شریفی‌نیا و گروه همراهش به پروژه، نقش او از یکی از نقش‌های اصلی به عروس خانواده تغییر کرد. به گفته جعفری، شریفی‌نیا که تیم بازیگران خاص خود را داشت، تصمیم گرفت ترکیب را عوض کند؛ به این ترتیب افسانه بایگان برای نقش همسر اول و شیلا خداداد برای نقش همسر دوم در نظر گرفته شدند و در نهایت نقش حاشیه‌ای‌تر عروس خانواده به جعفری پیشنهاد شد.

جعفری در ادامه صحبت‌هایش خاطرنشان کرد که پس از این تغییر ناگهانی، با مشورت حمید لولایی تصمیم گرفت این نقش مکمل را بپذیرد و در کنار سروش گودرزی (بازیگر نقش پسر خانواده) جلوی دوربین برود. او با بیان اینکه این‌گونه اتفاقات نوعی اجحاف در حق بازیگران محسوب می‌شود، تاکید کرد که با این وجود، همان نقش نیز به‌خوبی در ذهن و خاطره مردم ماندگار شد و اکنون از آن روزها تنها خاطره‌ای به جا مانده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آرام جعفری بازیگر زن سریال تلویزیونی محمدرضا شریفی نیا شیلا خداداد
عکس: بازیگر معروف سینما وقتی پاسدار بود!
بازخوانی تاریخ؛ در تخت جمشید حتی یک زن نیست؛ پس این‌همه نام زنانه از کجاست؟
بازخوانی تاریخ ؛ سید جمال‌الدین اسدآبادی؛ راز بزرگ مردی که جهان اسلام را تکان داد
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس مشترک تازه عروس و داماد سینمای ایران
چرا مردم زیر آسمان شهر را دوست دارند؟
نخستین عکس ماه‌عسل زوج ۴۵ و ۳۸ ساله سینما
بازی آرام جعفری و همسرش در نقش خواهر و برادر
تصاویر جشن عروسی آرام جعفری با حضور هنرمندان
استوری عاشقانه نوعروس سینمای ایران برای همسرش + عکس
عکس عروسی آرام جعفری و بابک انصاری
کامنت معنادار آرام جعفری درباره ازدواج دومش
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
حکومت فعلی ایران یک دولت تسلیم‌شونده نیست/ اکثریت ایرانی‌ها خواستار تسلیم مقابل آمریکا نیستند
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس
تصاویر مقام اطلاعاتی که به جای سردار رادان شهید شد
لحظات قتل وحشیانه اسیران انصارالله یمن +18
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»
تشویق ایران توسط ترامپ برای ساخت بمب اتم! + زیرنویس
طعنه کوچک‌زاده به پسر پزشکیان را ببینید
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد
سخنان جنجالی پسر پزشکیان درباره یمن را ببینید
گزارش خبرساز مجری صداوسیما حین مسابقه تکواندو
ادعای تلویزیون اسرائیل از برنامه ترامپ برای دو سال جنگ با ایران! + زیرنویس
خوانندگی پسر وزیر سابق را ببینید و بشنوید
ارسال پاسخ آمریکا به طرح ۷ روزه ایران برای پایان جنگ؛ قطر پیام را منتقل کرد
آمریکا با فریب ایران شاید پیش از انتخابات کنگره حمله کند/ اعراب به دنبال تجزیه ایران هستند/ هرمز و هسته‌ای بهانه است
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۲ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۷ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۲ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۵۹ نظر)
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟  (۵۸ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005raH
tabnak.ir/005raH