محمدرضا شریفی نیا و شیلا خداداد با آرام جعفری چه کردند؟!

آرام جعفری در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای فاش کرد که با ورود محمدرضا شریفی‌نیا و تیمش به سریال «پیامک از دیار باقی»، نقش اصلی او در این مجموعه به بازیگر دیگری واگذار شد و نقش او به عروس خانواده تغییر یافت.

به گزارش تابناک، آرام جعفری، بازیگر شناخته‌شده تلویزیون، در گفت‌وگویی از اتفاقی در پشت‌صحنه سریال «پیامک از دیار باقی» گفت که باعث تغییر مسیر نقش او شد. او در این مصاحبه تایید کرد که در ابتدا قرارداد بازی در نقش همسر دوم (زن کوچک خانواده) را بسته بود و قرار بود یکی از نقش‌های کلیدی این مجموعه پرمخاطب را ایفا کند، اما روند اتفاقات در پیش‌تولید مسیر دیگری را رقم زد.

این بازیگر توضیح داد که پس از پیوستن محمدرضا شریفی‌نیا و گروه همراهش به پروژه، نقش او از یکی از نقش‌های اصلی به عروس خانواده تغییر کرد. به گفته جعفری، شریفی‌نیا که تیم بازیگران خاص خود را داشت، تصمیم گرفت ترکیب را عوض کند؛ به این ترتیب افسانه بایگان برای نقش همسر اول و شیلا خداداد برای نقش همسر دوم در نظر گرفته شدند و در نهایت نقش حاشیه‌ای‌تر عروس خانواده به جعفری پیشنهاد شد.

جعفری در ادامه صحبت‌هایش خاطرنشان کرد که پس از این تغییر ناگهانی، با مشورت حمید لولایی تصمیم گرفت این نقش مکمل را بپذیرد و در کنار سروش گودرزی (بازیگر نقش پسر خانواده) جلوی دوربین برود. او با بیان اینکه این‌گونه اتفاقات نوعی اجحاف در حق بازیگران محسوب می‌شود، تاکید کرد که با این وجود، همان نقش نیز به‌خوبی در ذهن و خاطره مردم ماندگار شد و اکنون از آن روزها تنها خاطره‌ای به جا مانده است.