پلیس فرانسه روز سه‌شنبه برای سرکوب دانش‌آموزان معترض که در مقابل دبیرستان‌های این کشور تجمع کرده بودند، به سوی آن‌ها هجوم برد و از گاز اشک‌اور استفاده کرد.

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، در شهرهای مارسی و نانت، معترضان پلاکاردهایی با مضمون «دولت آموزش ملی را کشته است» و پیام‌های دیگری در دست داشتند و تجمع‌هایی عمدتا مسالمت‌آمیز برگزار کردند. در تولوز، والدین در ابتدای راهپیمایی در سطح شهر دست در دست یکدیگر حرکت کردند.

اما در استراسبورگ، لیون و رن، اعتراضات در برخی مقاطع به خشونت کشیده شد و پلیس گاز اشک‌آور شلیک کرد و معترضان نیز در خیابان‌ها آتش روشن کرده و اشیایی را پرتاب کردند.

اعتراضات در ماه سپتامبر در حومه‌های محروم پاریس آغاز شد و سپس در سراسر کشور گسترش یافت و چالش بزرگی را برای دولت تحت فشار مالی «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه - در شرایطی که این دولت با فشارهای اقتصادی شدیدی مواجه است - ایجاد کرد.

دولت فرانسه در واکنش به این اعتراضات اعتراضات از نیروهای پلیس ضدشورش استفاده کرده است.

گروه‌های حقوق بشری، دانش‌آموزان و والدین، مقامات را به استفاده از نیروی نامتناسب علیه افراد زیر سن قانونی متهم کرده‌اند.

دولت فرانسه مدعی است جنبش اعتراضی توسط افراد خارج از این جنبش منحرف شده و به خشونت شهری تبدیل شده است.

وزارت کشور فرانسه اعلام کرد از زمان آغاز اعتراضات، ۶۱۰۰ نفر بازداشت شده‌اند که اکثریت آن‌ها افراد زیر سن قانونی بوده‌اند. وزارت دادگستری نیز اعلام کرد بیش از ۱۸۰۰ نفر، از جمله ۱۴۸۳ فرد زیر سن قانونی، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

بر اساس اعلام دفتر لکورنو، دست‌کم ۷۱۵ مامور پلیس و ۲۱۵ نوجوان در درگیری‌ها زخمی شده‌اند.

«سباستین لکورنو» نخست‌وزیر فرانسه به وزیران خود دستور داده است به مطالبات اصلی دانش‌آموزان رسیدگی کنند. این مطالبات شامل تضمین جایگزینی معلمان غایب، بازنگری در ساعات مدرسه از ۸ صبح تا ۶ عصر و نیاز به زمان استراحت طولانی‌تر برای صرف ناهار است.

لکورنو گفت دولت همچنین تعمیرات مورد نیاز ساختمان‌های فرسوده مدارس را بررسی خواهد کرد و از وزیران خواست نخستین پیشنهادهای خود را تا پایان ماه اکتبر ارائه کنند.