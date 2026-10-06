En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

حمله به دانش‌آموزان معترض در فرانسه با گاز اشک‌آور + عکس

پلیس فرانسه روز سه‌شنبه برای سرکوب دانش‌آموزان معترض که در مقابل دبیرستان‌های این کشور تجمع کرده بودند، به سوی آن‌ها هجوم برد و از گاز اشک‌اور استفاده کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۱۳
| |
706 بازدید
فرانسه اعتراضات

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، در شهرهای مارسی و نانت، معترضان پلاکاردهایی با مضمون «دولت آموزش ملی را کشته است» و پیام‌های دیگری در دست داشتند و تجمع‌هایی عمدتا مسالمت‌آمیز برگزار کردند. در تولوز، والدین در ابتدای راهپیمایی در سطح شهر دست در دست یکدیگر حرکت کردند.

اما در استراسبورگ، لیون و رن، اعتراضات در برخی مقاطع به خشونت کشیده شد و پلیس گاز اشک‌آور شلیک کرد و معترضان نیز در خیابان‌ها آتش روشن کرده و اشیایی را پرتاب کردند.

اعتراضات فرانسه

اعتراضات در ماه سپتامبر در حومه‌های محروم پاریس آغاز شد و سپس در سراسر کشور گسترش یافت و چالش بزرگی را برای دولت تحت فشار مالی «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه - در شرایطی که این دولت با فشارهای اقتصادی شدیدی مواجه است - ایجاد کرد.

دولت فرانسه در واکنش به این اعتراضات اعتراضات از نیروهای پلیس ضدشورش استفاده کرده است.

گروه‌های حقوق بشری، دانش‌آموزان و والدین، مقامات را به استفاده از نیروی نامتناسب علیه افراد زیر سن قانونی متهم کرده‌اند.

اعتراضات فرانسه

دولت فرانسه مدعی است جنبش اعتراضی توسط افراد خارج از این جنبش منحرف شده و به خشونت شهری تبدیل شده است.

وزارت کشور فرانسه اعلام کرد از زمان آغاز اعتراضات، ۶۱۰۰ نفر بازداشت شده‌اند که اکثریت آن‌ها افراد زیر سن قانونی بوده‌اند. وزارت دادگستری نیز اعلام کرد بیش از ۱۸۰۰ نفر، از جمله ۱۴۸۳ فرد زیر سن قانونی، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

بر اساس اعلام دفتر لکورنو، دست‌کم ۷۱۵ مامور پلیس و ۲۱۵ نوجوان در درگیری‌ها زخمی شده‌اند.

اعتراضات فرانسه

«سباستین لکورنو» نخست‌وزیر فرانسه به وزیران خود دستور داده است به مطالبات اصلی دانش‌آموزان رسیدگی کنند. این مطالبات شامل تضمین جایگزینی معلمان غایب، بازنگری در ساعات مدرسه از ۸ صبح تا ۶ عصر و نیاز به زمان استراحت طولانی‌تر برای صرف ناهار است.

لکورنو گفت دولت همچنین تعمیرات مورد نیاز ساختمان‌های فرسوده مدارس را بررسی خواهد کرد و از وزیران خواست نخستین پیشنهادهای خود را تا پایان ماه اکتبر ارائه کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فرانسه اعتراضات دانش آموزان پلیس گاز اشک آور
عکس: بازیگر معروف سینما وقتی پاسدار بود!
بازخوانی تاریخ؛ در تخت جمشید حتی یک زن نیست؛ پس این‌همه نام زنانه از کجاست؟
بازخوانی تاریخ ؛ سید جمال‌الدین اسدآبادی؛ راز بزرگ مردی که جهان اسلام را تکان داد
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویر تازه از شورش دانش آموزان
لحظه آتش زدن زن معترض به تخریب اموال عمومی
عکس: اعتراضات در فرانسه
احضار سفیر فرانسه به وزارت خارجه ایران
ویدیوی تهدید به آتش‌ زدن کلیسای نوتردام!
9 ویدیو از اعتراضات دانش آموزان فرانسه را ببینید
تعطیلی ۵۰۰ دبیرستان در فرانسه پس از اعتراضات دانش‌آموزی
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
حکومت فعلی ایران یک دولت تسلیم‌شونده نیست/ اکثریت ایرانی‌ها خواستار تسلیم مقابل آمریکا نیستند
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید
تصاویر مقام اطلاعاتی که به جای سردار رادان شهید شد
لحظات قتل وحشیانه اسیران انصارالله یمن +18
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس
تشویق ایران توسط ترامپ برای ساخت بمب اتم! + زیرنویس
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد
سخنان جنجالی پسر پزشکیان درباره یمن را ببینید
ادعای تلویزیون اسرائیل از برنامه ترامپ برای دو سال جنگ با ایران! + زیرنویس
خوانندگی پسر وزیر سابق را ببینید و بشنوید
گزارش خبرساز مجری صداوسیما حین مسابقه تکواندو
ارسال پاسخ آمریکا به طرح ۷ روزه ایران برای پایان جنگ؛ قطر پیام را منتقل کرد
آمریکا با فریب ایران شاید پیش از انتخابات کنگره حمله کند/ اعراب به دنبال تجزیه ایران هستند/ هرمز و هسته‌ای بهانه است
نسخه انگلیسی بازی ریحانه پارسا در سریال پرحاشیه
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۲ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۸ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۷۷ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۰ نظر)
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»  (۵۵ نظر)
بانک رسالت از هیچ هم پول درمی‌آورد؟ / اقساطِ وام پرداخت‌نشده و پیامک هشدار برای ضامن!  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005ra9
tabnak.ir/005ra9