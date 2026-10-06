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سپاه: طوفان‌الاقصی آغاز پایان صهیونیسم شد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت سالگرد عملیات طوفان الاقصی بیانیه صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۱۲
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بیانیه سپاه

به گزارش تابناک، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با گرامی‌داشت ۱۵ مهرماه سومین سالگرد عملیات تاریخی و راهبردی طوفان‌الاقصی، این عملیات را آغازی برای پایان صهیونیسم و فرو ریختن افسانه شکست ناپذیری ارتش صهیونی و حادثه‌ای آینده‌ساز و شتاب دهنده در مسیر افول قطعی رژیم نژادپرست و اشغالگر قدس شریف دانست.

در بخشی از این بیانیه آمده است: از ۱۵ مهر ۱۴۰۲  مصادف با ۷ اکتبر ۲۰۲۳  سه سال می‌گذرد؛ روزی که رزمندگان مقاومت فلسطین و حماس قهرمان با توکل بر خداوند و اراده پولادین ملت مظلوم فلسطین، یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های تاریخ مقاومت را رقم زدند و ساختار امنیتی رژیم غاصب صهیونیستی را در هم شکستند.

این بیانیه می افزاید: با گذشت سه سال از این رخداد عظیم و غیر قابل فراموشی تاریخی، معادلات راهبردی منطقه به نفع محور مقاومت دگرگون شده و رژیم صهیونیستی همراه با حامی اصلی خود، آمریکا، در گرداب بحران‌های ساختاری و شکست‌های پی‌درپی فرو رفته است.

در این بیانیه با اشاره به اینکه عملیات طوفان‌الاقصی، به تعبیر  رهبر شهید، حضرت امام سید علی خامنه‌ای ( قدس سره الشریف)، «حادثه‌ای آینده‌ساز» بود که مسیر افول قطعی رژیم صهیونیستی را تثبیت کرد، خاطرنشان شده است: این عملیات نه تنها افسانه شکست‌ناپذیری ارتش صهیونیستی را برای همیشه فرو ریخت، بلکه جبهه مقاومت را در سراسر منطقه به یک واقعیت راهبردی غیرقابل انکار تبدیل کرد. از غزه تا لبنان، از یمن تا عراق و سوریه، و از ایران اسلامی تا قلب سرزمین‌های اشغالی، همگی در یک آرایش واحد و هماهنگ، دشمن صهیونیستی و حامیان آمریکایی و منطقه‌ای آن را به چالش کشیدند.

این بیانیه با اشاره به واقعیت‌های میدان‌های نبرد امروز؛ و هماهنگی معنادار محور مقاومت در مقابله با تهدیدات توطئه‌ها و جنگ‌های تحمیلی امریکا و رژیم صهیونیستی و پیاده نظام‌های منطقه‌ای آورده است: در تازه‌ترین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، جبهه مقاومت با عملیات‌های دقیق و کوبنده، ضربات مهلکی بر پیکره رژیم صهیونیستی و آمریکا وارد کرده است.

در ادامه این بیانیه با برشماری ابعاد شکست راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم و سپس عملیاتهای نصر و تنبیه متجاوز علیه ایران اسلامی خاطرنشان می‌کند: آمریکا با حمایت تمام‌قد از جنایات رژیم صهیونیستی و با تهدیدات مکرر علیه جمهوری اسلامی ایران، نه تنها به هیچ یک از اهداف اعلامی خود نرسید، بلکه ابهت پوشالی خود را در برابر افکار عمومی جهانی از دست داد. جنگ های تحمیلی دوم و سوم علیه ایران، با پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده نیروهای مسلح مواجه شد و ثابت کرد عصر تهدید بی‌هزینه به پایان رسیده است.

در ادامه بیانیه با تاکید بر اینکه تحولات و رخدادهای اخیر منطقه‌ای بیانگر اقتدار کامل مقاومت برابر جبهه اهریمنی امریکا و رژیم صهیونیستی و همراهان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آنان است ، تصریح می کند: هرگونه خطای محاسباتی و اقدام برای جنگ و تجاوز جدید علیه ایران اسلامی، پاسخی دردناک و ویرانگر برای متجاوز به همراه خواهد داشت.

این بیانیه فروپاشی اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی رژیم صهیونیستی و بروز چالش‌های خرد کننده در ایالات متحده امریکا به ویژه پس از انسداد و اعمال مدیریت قاطعانه ایران اسلامی بر تنگه هرمز را برای باند تبهکار حاکم بر کاخ سفید و تل آویو دردآور توصیف و خاطر نشان می‌کند: محور مقاومت با وجود فشارهای سنگین و شهادت فرماندهان والامقام خود، همچنان پابرجا و استوار ایستاده است. و بنابر اذعان تحلیلگران منطقه‌ای : امریکا و رژیم صهیونیستی در همه جبهه‌ها شکست خورده و در دستیابی به هدف کلیدی خود یعنی تضعیف، شکست و تجزیه ایران به عنوان قدرت منطقه‌ای، ناکام مانده اند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان این بیانیه با گرامیداشت یاد و خاطره  شهدای والامقام شهید اسماعیل هنیه شهید یحیی سنوار، محمد الضیف و دیگر رزمندگان آن دیار تاکید کرده است: راه مقاومت تا آزادی قدس شریف و نابودی کامل رژیم غاصب صهیونیستی ادامه خواهد یافت و به فضل الهی وعده صادق قرآنی محقق و  طبق نوید قائد شهید امت خامنه‌ای عزیز (اعلی‌الله مقامه الشریف) فلسطین از نهر تا بحر آزاد خواهد گشت ؛ و بی تردید اینک، بیش از هر زمان دیگری، محور مقاومت متحدتر، مقتدرتر و آماده تر است و دشمنان اسلام و بشریت بدانند که هیچ سنگری در برابر اراده مقدس ملت‌های آزاده منطقه یارای نجات آنان را نخواهد داشت.

منبع: سپاه نیوز

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سپاه بیانیه اسرائیل فلسطین غزه حماس طوفان الاقصی
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