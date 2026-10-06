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شلیک آزمایشی موشک کروز بردبلند در پاکستان + عکس

پاکستان نسخه بردبلند موشک کروز «فتاح-۴» را با موفقیت آزمایش کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۰۷
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موشک کروز

به گزارش تابناک به نقل از تلویزیون رویترز، پاکستان با موفقیت نسخه بردبلند موشک کروز «فتاح-۴» (Fatah-۴) را آزمایش کرد؛ سلاحی که با حرکت در ارتفاع بسیار پایین (هم‌راستا با پستی و بلندی‌ های زمین) و پرواز در ارتفاع حدود ۵۰ متری، از دید سامانه‌ های پدافند هوایی پنهان می‌ماند.

برد نسخه پایه این موشک ۷۵۰ کیلومتر و دقت اصابت آن حدود ۵ متر است.

موشک کروز فتاح

مقامات نظامی تأیید کردند که برد این مدل جدید بیشتر است، اما به میزان دقیق آن اشاره‌ای نکردند.

این موشک یک سلاح متعارف تحت فرماندهی یگان موشکی نیروی زمینی پاکستان است.

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