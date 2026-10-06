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قطر: ادامه تماس‌ها برای پیشبرد مذاکرات ایران و آمریکا

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر از ادامه تماس‌ها و سفرها برای پیشبرد مذاکرات ایران و آمریکا خبر داد و اعلام کرد دوحه از هر ابتکاری که کشورهای منطقه با هدف تحقق ثبات دنبال کنند، حمایت می‌کند.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۹۷
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قطر

به گزارش تابناک به نقل از شبکه الجزیره، ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، از ادامه تماس‌ها و سفرها با هدف دستیابی به پیشرفت در روند مذاکرات میان ایران و آمریکا خبر داد.

الانصاری تأکید کرد رایزنی‌ها برای پیشبرد این روند همچنان ادامه دارد و قطر در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک برای کمک به ثبات منطقه، تحولات مربوط به مذاکرات را دنبال می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر همچنین اعلام کرد دوحه برای سفر هیاتی از ایران به این کشور با هدف اطلاع از آخرین تحولات مربوط به خلبانان ایرانی آمادگی دارد.

الانصاری در بخش دیگری از اظهارات خود گفت قطر از هر ابتکاری که کشورهای منطقه با هدف تحقق ثبات اتخاذ کنند، حمایت خواهد کرد.

این موضع قطر در شرایطی مطرح شده که رایزنی‌های منطقه‌ای درباره تحولات امنیتی و سیاسی و همچنین تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها ادامه دارد.

موضع قطر درباره ائتلاف عربستان، ترکیه و پاکستان

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر همچنین درباره احتمال پیوستن این کشور به ائتلاف سه‌جانبه عربستان، ترکیه و پاکستان مورد سؤال قرار گرفت.

الانصاری در پاسخ گفت برای اظهارنظر درباره احتمال عضویت قطر در این ائتلاف هنوز زود است، اما دوحه از هر اقدامی که بتواند به ثبات منطقه کمک کند، حمایت خواهد کرد.

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