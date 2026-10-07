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طرز تهیه رب گوجه‌ فرنگی خانگی خوشرنگ و باکیفیت

شما می توانید خودتان در منزل رب گوجه فرنگی باکیفیت درست کنید.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۸۵
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رب گوجه فرنگی

به گزارش تابناک؛ طرز تهیه رب گوجه فرنگی خانگی خوشرنگ و باکیفیت شامل مراحل زیر است:

انتخاب گوجه‌فرنگی مناسب: برای تهیه رب، باید از گوجه‌فرنگی‌های گوشتی، کاملاً رسیده و قرمز رنگ استفاده کنید تا رب شما رنگ و عطر بهتری داشته باشد.

خرد کردن و نمک‌زدن: گوجه‌ها را بشویید، بخش‌های لکه‌دار یا سبز رنگ آنها را جدا کرده و به قطعات کوچک‌تر تقسیم کنید. سپس آنها را در قابلمه‌ای مناسب بریزید و مقداری نمک به آنها اضافه کنید تا آب بیندازند و روند پخت آسان‌تر شود.

پخت اولیه: قابلمه را روی حرارت قرار دهید تا گوجه‌ها کاملاً بپزند و نرم شوند. در این مرحله نیازی به اضافه کردن آب نیست، چون گوجه‌ها خودشان آب پس می‌دهند.

رد کردن از صافی: پس از اینکه گوجه‌ها کاملاً له و پخته شدند، آنها را از صافی یا رب گیر رد کنید تا پوست و دانه کاملاً جدا شده و پوره یکدستی به دست آید.

غلیظ کردن پوره (مرحله دوم پخت): پوره به‌دست‌آمده را دوباره روی حرارت قرار دهید و به طور مرتب هم بزنید ته نگیرد. پخت را تا زمانی که آب اضافی بخار شود و رب به غلظت مطلوب برسد، ادامه دهید.

افزودن روغن و نمک نهایی: در انتهای پخت برای نگهداری بهتر و براق شدن رب، مقداری روغن و در صورت نیاز نمک اضافه کنید و پس از خنک شدن، آن را در ظروف شیشه‌ای تمیز و خشک بریزید.

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رب گوجه‌فرنگی خانگی پوره
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