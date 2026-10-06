پس از رایزنی‌های فدراسیون کشتی و هشدار علیرضا دبیر درباره لغو اعزام در صورت صادر نشدن ویزا، آمریکا ویزای کشتی‌گیران و بیشتر اعضای تیم امید را صادر کرد.

به گزارش تابناک؛ فدراسیون کشتی اعلام کرد که آمریکا ویزای ۳۷ نفر از کشتی‌گیران مربیان، داوران، فیزیوتراپ، ماساژور و همراهان را برای حضور تیم ملی امید در مسابقات جهانی کشتی آزاد و فرنگی امید‌های جهان صادر کرده است.

پیش‌تر علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون گفته بود: اگر حتی یک نفر از اعضای تیم، به‌ویژه کشتی‌گیران، ویزا نداشته باشد، قطعاً تیم را اعزام نمی‌کنیم.

حالا خبر رسیده فدراسیون که رایزنی زیادی با اتحادیه جهانی و فدراسیون کشتی آمریکا داشت برای ۳۸ نفر از کشتی‌گیران، مربیان، داوران، فیزیوتراپ، ماساژور و ... درخواست ویزا داشت که به جز یک نفر کمک مربی که مدارک ناقص بود، ویزای همه صادر شده است. اعلام شده آمریکا تلاش می‌کند تا ۴۸ ساعت آینده ویزای این کمک مربی را هم صادر کند.