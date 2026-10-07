تهیه آش اسفناج بدون حبوبات

آش اسفناج از آش های خوشمزه و مقوی ایرانی است که می توان آن را با یا بدون حبوبات تهیه کرد، اگر به دنبال یک آش ساده و بدون نفخ هستید،می توانید بدون حبوبات امتحانش کنید.

به گزارش تابناک؛ آش به عنوان یک غذای مقوی و یک میان وعده پرخاصیت، توصیه می شود ولی مشکل بعضی از ما با این غذا، نفخ حبوبات آن است؛ برای همین باید از آش های بدون حبوبات یا کم حبوبات استفاده کنیم، درست مثل آش اسفناج که در این بخش طرز تهیه آن را می خوانید.

مواد لازم مقدار لازم

عدس 1/2 لیوان

برنج 1/2 لیوان

پیاز بزرگ 1 عدد

سیر 2-3 حبه

فلفل سیاه، زردچوبه، نمک به میزان لازم

اسفناج نیم کیلو

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مرحله1: ابتدا نصف لیوان عدس و نصف لیوان برنج را میریزیم داخل قابلمه و 2 الی 3 لیوان آب اضافه میکنیم.

مرحله 2: سپس اسفناج ها را خیلی کم خرد کرده و داخل قابلمه ریخته و بازهم کمی آب اضافه میکنیم و روی شعله خیلی کم قرار میدهیم تا نیم ساعت با هم بپزند.

مرحله 3: در این فاصله داخل تابه پیاز بزرگ ریز رنده شده را داخل روغن تفت میدهیم و وقتی که سبک شد، زردچوبه اضافه میکنیم تا خوشرنگ شود.

مرحله 4: حالا نوبت اضافه کردن سیر یا پودر سیر است که با کمی تفت عطرش آزاد می شود.

مرحله 5:فلفل سیاه هم به محتویات ماهیتابه اضافه کرده و کمی تفت داده و شعله را خاموشش میکنیم.

مرحله 6: پیازداغ و سیرداغی که آماده کرده ایم به آش اضافه کرده و مخلوط میکنیم.

مرحله 7: برای غلظت و قوت بیشتر آش میتوانید مقداری عصاره قلم هم به آن اضافه کنید که ریختنش کاملا اختیاری است.

مرحله 8: نیم ساعت به مواد آش زمان میدهیم تا در ادامه پخت، پیاز داغ و مواد دیگ آش با هم خوب ترکیب شده و بقول معروف آش، جا بیفتد.

مرحله 9: بعد از آماده شده و خوب جا افتادن آش اسفناج، با کمی نعناع داغ تزیین می کنیم.

منبع: نمناک