تکذیب رسمی شایعه جنگ و انفجار در فاز یک اندیشه در حالی اعلام شد که نگرانی ناشی از این شایعات، والدین را برای خارج کردن فرزندانشان به مدارس کشاند.

به گزارش تابناک؛ در پی انتشار شایعاتی در میان اولیاء دانش آموزان در فاز یک اندیشه شهریار مبنی بر وقوع انفجار و آغاز جنگ، تعدادی از والدین در پی نگرانی برای خارج کردن فرزندان خود به مدارس مراجعه کردند.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد، هیچ‌گونه انفجار، حادثه غیرعادی یا رویداد امنیتی در فاز یک اندیشه و دیگر مناطق گزارش نشده است.

همچنین هیچ حادثه‌ای برای امدادرسانی به دستگاه‌های امدادی اعلام نشده است.

از شهروندان و اولیاء محترم درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، اخبار را تنها از منابع رسمی پیگیری کرده و از بازنشر شایعات خودداری کنند.

منبع: مهر