En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

تکذیب رسمی شایعه جنگ و انفجار در فاز یک اندیشه

تکذیب رسمی شایعه جنگ و انفجار در فاز یک اندیشه در حالی اعلام شد که نگرانی ناشی از این شایعات، والدین را برای خارج کردن فرزندانشان به مدارس کشاند.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۶۷
| |
1810 بازدید
تکذیب شایعه

به گزارش تابناک؛ در پی انتشار شایعاتی در میان اولیاء دانش آموزان در فاز یک اندیشه شهریار مبنی بر وقوع انفجار و آغاز جنگ، تعدادی از والدین در پی نگرانی برای خارج کردن فرزندان خود به مدارس مراجعه کردند.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد، هیچ‌گونه انفجار، حادثه غیرعادی یا رویداد امنیتی در فاز یک اندیشه و دیگر مناطق گزارش نشده است.

همچنین هیچ حادثه‌ای برای امدادرسانی به دستگاه‌های امدادی اعلام نشده است.

از شهروندان و اولیاء محترم درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، اخبار را تنها از منابع رسمی پیگیری کرده و از بازنشر شایعات خودداری کنند.

منبع: مهر

اشتراک گذاری
برچسب ها
تکذیب شایعه انفجار اندیشه
عکس: بازیگر معروف سینما وقتی پاسدار بود!
بازخوانی تاریخ؛ در تخت جمشید حتی یک زن نیست؛ پس این‌همه نام زنانه از کجاست؟
بازخوانی تاریخ ؛ سید جمال‌الدین اسدآبادی؛ راز بزرگ مردی که جهان اسلام را تکان داد
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وقوع انفجار در پایتخت عربستان
انفجار جدید در تنگه هرمز
انفجار دومین نفتکش امروز در تنگه هرمز
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
حکومت فعلی ایران یک دولت تسلیم‌شونده نیست/ اکثریت ایرانی‌ها خواستار تسلیم مقابل آمریکا نیستند
سخنان جنجالی همسر بیژن مرتضوی حین تهران گردی
لحظات قتل وحشیانه اسیران انصارالله یمن +18
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد
سخنان جنجالی پسر پزشکیان درباره یمن را ببینید
خوانندگی پسر وزیر سابق را ببینید و بشنوید
گزارش خبرساز مجری صداوسیما حین مسابقه تکواندو
ادعای تلویزیون اسرائیل از برنامه ترامپ برای دو سال جنگ با ایران! + زیرنویس
آمریکا با فریب ایران شاید پیش از انتخابات کنگره حمله کند/ اعراب به دنبال تجزیه ایران هستند/ هرمز و هسته‌ای بهانه است
ارسال پاسخ آمریکا به طرح ۷ روزه ایران برای پایان جنگ؛ قطر پیام را منتقل کرد
نسخه انگلیسی بازی ریحانه پارسا در سریال پرحاشیه
فعالیت پدافند در آسمان قشم/پرنده متخاصم رهگیری شد
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۲ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۸ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۷۷ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۰ نظر)
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»  (۵۵ نظر)
بانک رسالت از هیچ هم پول درمی‌آورد؟ / اقساطِ وام پرداخت‌نشده و پیامک هشدار برای ضامن!  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005rZP
tabnak.ir/005rZP