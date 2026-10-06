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کد خبر:۱۳۹۷۵۵۹
کد خبر:۱۳۹۷۵۵۹
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نبض خبر

توصیه حسن روحانی برای مداخله قدرت سیاسی در تصمیم‌گیری‌های جنگ!

حسن روحانی گفت در سخنان قابل تامل با بیان اینکه: «...قدرت سیاسی باید در تصمیم‌گیری‌های جنگ وارد عمل شود... ما مواردی در گذشته داشتیم که اگر قدرت سیاسی وارد عمل نمی‌شد، احتمالاً یک جنگی به ما تحمیل میشد...» رئیس جمهور اسبق در ایران زمینه اشاره کرد: «در سال ۸۲ در یک چنین شرایطی بودیم. در سال ۸۱ خیلی بحث داشتیم با نهادهای مختلف. بعضی‌ها می‌گفتند جنگ به ایران تحمیل می‌شود، بعضی می‌گفتند جنگ به عراق تحمیل می‌شود. اختلاف نظر بود. اما بعد از اینکه امریکاییها به عراق حمله کردند و مخصوصاً در یک زمان کوتاه توانستند بغداد را تصرف کنند که خیلی‌ها باور نمی‌کردند... شما اگر مصاحبه‌های نظامی‌های ما را در تلویزیون آن زمان در فروردین سال ۸۲ نگاه کنید، بسیاری از نظامی‌ها نقشه می‌آوردند و توضیح می‌دادند و اکثراً می‌گفتند که یک سال طول می‌کشد. یکی از آنها که صاحبنظر هم بود در تلویزیون می‌گفت تازه اگر امریکا موفق شود به بغداد برسد، پشت دیوار بغداد یک سال می‌ماند، تا بتواند وارد بغداد شود...» روایت کامل حسن روحانی را می‌بینید و می‌شموید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر حسن روحانی حمله آمریکا به عراق ویدیو جنگ ایران و آمریکا
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