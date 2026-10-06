واکنش تند محسن رضایی به وزیر خزانهداری آمریکا
محسن رضایی در واکنش به اظهارات اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پیشبینیهای او درباره ایران را «واهی و بیاعتبار» خواند و تأکید کرد تهران در برابر فشارهای آمریکا عقبنشینی نخواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۵۸| |
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به گزارش تابناک؛ محسن رضایی در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به پیشبینیهای واهی «اسکات بِسِنت» وزیر خزانهداری آمریکا نوشت: ادعاها و پیشبینیهای واهی بسنت از همان ابتدا هیچگونه اعتباری نداشتند. تاریخمصرف تبلیغات اخیر او نیز به همان کوتاهی خواهد بود. شما در جنگ نظامی شکست خوردید؛ در جنگ اقتصادی هم شکست خواهید خورد.
وی گفت: تنگه هرمز با تهدید یا فشار باز نخواهد شد و ایران عقبنشینی نخواهد کرد.
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