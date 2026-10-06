واکنش تند محسن رضایی به وزیر خزانه‌داری آمریکا

محسن رضایی در واکنش به اظهارات اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، پیش‌بینی‌های او درباره ایران را «واهی و بی‌اعتبار» خواند و تأکید کرد تهران در برابر فشارهای آمریکا عقب‌نشینی نخواهد کرد.